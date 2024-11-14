Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri ABD'den Ford Motor'a tarihi ceza
Giriş Tarihi: 14.11.2024 22:40

ABD'den Ford Motor'a tarihi ceza

Ford Motor, ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ile yaptığı anlaşmada, geri çağırma gerekliliklerine uymadığı gerekçesiyle 165 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Bu ceza, kurum tarihinde en yüksek tutardaki ikinci ceza oldu

AA
ABD’den Ford Motor’a tarihi ceza

NHTSA'dan yapılan açıklamada, Ford Motor'un arızalı geri görüş kameralarına sahip araçları zamanında geri çağırmadığı ve ilgili yasanın gerektirdiği şekilde bilgi sağlamadığı ifade edildi.

Bu kapsamda şirket ile anlaşmaya varıldığı kaydedilen açıklamada, Ford Motor'un kabul ettiği 165 milyon dolar cezanın, kurum tarihinde en yüksek tutardaki ikinci ceza olduğu vurgulandı.

Açıklamada anlaşma çerçevesinde, Ford'un 65 milyon dolarlık ön ödeme yapacağı, şirketin performans yükümlülükleri için 45 milyon dolarlık harcama gerçekleştireceği ve 55 milyon dolarlık kısmın ertelendiği aktarıldı.

NHTSA'nın ek olarak Ford'un geri çağırma karar alma sürecini gözden geçirmesini ve gerekli değişiklikleri yapmasını talep ettiği belirtilen açıklamada, şirketten geri çağırma kararlarının hızını artırmasının isteneceği kaydedildi.

Ford'un 2020'de arka kamera sorunu nedeniyle 600 binden fazla aracı geri çağırması sonrasında NHTSA, 2021 yazında şirketin araçları zamanında geri çağırıp çağırmadığını belirlemek için soruşturma başlatmıştı.

NHTSA, Ford'un yanlış veya eksik bilgi sağladığını, diğer geri çağırmalar için zamanında rapor sunmadığını ve araç geri çağırma bilgilerinin kamuya açık olmasına tam olarak uymadığını öne sürmüş, Ford ise NHTSA'nın değerlendirmesine katılmadığını belirtmişti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'den Ford Motor'a tarihi ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA