ABD’den Ford Motor’a tarihi ceza

NHTSA'dan yapılan açıklamada, Ford Motor'un arızalı geri görüş kameralarına sahip araçları zamanında geri çağırmadığı ve ilgili yasanın gerektirdiği şekilde bilgi sağlamadığı ifade edildi.

Bu kapsamda şirket ile anlaşmaya varıldığı kaydedilen açıklamada, Ford Motor'un kabul ettiği 165 milyon dolar cezanın, kurum tarihinde en yüksek tutardaki ikinci ceza olduğu vurgulandı.

Açıklamada anlaşma çerçevesinde, Ford'un 65 milyon dolarlık ön ödeme yapacağı, şirketin performans yükümlülükleri için 45 milyon dolarlık harcama gerçekleştireceği ve 55 milyon dolarlık kısmın ertelendiği aktarıldı.