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Giriş Tarihi: 9.4.2025 20:35 Son Güncelleme: 9.4.2025 20:57

ABD'den ticaret savaşını kızıştıracak hamle! Çin'e uygulanacak vergiyi yüzde 125'e çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik uygulanacak gümrük vergisinin yüzde 125'e çıkartıldığını duyururken, diğer ülkeler için 90 günlük erteleme getirdi.

ABD’den ticaret savaşını kızıştıracak hamle! Çin’e uygulanacak vergiyi yüzde 125’e çıkardı

ABD Başkanı Trump, Çin hariç diğer ülkelere yönelik vergilerin 90 gün askıya alındığını duyururken, Çin'e uygulanacak verginin yüzde 125'e çıktığını ifade etti. Trump 90 günlük süre boyunca Çin haricindeki ülkelere uygulanacak gümrük vergisinin yüzde 10'a düşürüldüğünü ifade etti.

ABD TARİFELERİ AÇIKLAMIŞTI

Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.

Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

TRUMP KENDİ HİSSELERİNİ ÖNERDİ

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından "Sakin olun, her şey yoluna girecek, ABD her zamankinden daha büyük ve daha iyi olacak. Satın almak için harika bir zaman. DJT" yazdı. Trump Medya hisselerini işaret eden Trump, hisselerde yüzde 3.5'e yakın prim sağladı.

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ABD'den ticaret savaşını kızıştıracak hamle! Çin'e uygulanacak vergiyi yüzde 125'e çıkardı
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