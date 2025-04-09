ABD’den ticaret savaşını kızıştıracak hamle! Çin’e uygulanacak vergiyi yüzde 125’e çıkardı

TRUMP KENDİ HİSSELERİNİ ÖNERDİ

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından "Sakin olun, her şey yoluna girecek, ABD her zamankinden daha büyük ve daha iyi olacak. Satın almak için harika bir zaman. DJT" yazdı. Trump Medya hisselerini işaret eden Trump, hisselerde yüzde 3.5'e yakın prim sağladı.