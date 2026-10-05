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Giriş Tarihi: 5.10.2026 14:37

AB'den sınır güvenliğine 130 milyon avroluk ek finansman

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin sınır gözetimi ile dron ve dronsavar kapasitelerini güçlendirmek amacıyla 130 milyon avroluk ek finansman sağlayacak.

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AA
AB’den sınır güvenliğine 130 milyon avroluk ek finansman
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AB Komisyonu, üye ülkelerin sınır güvenliğini artırmaları için hazırlanan yeni mali desteğe ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, 130 milyon avroluk ek kaynakla üye ülkelerin insansız hava aracı (İHA) karşıtı kapasitelerine destek sağlanacağı belirtildi.

Bunun, AB'nin sınır gözetimini güçlendirme ve ortaya çıkan güvenlik tehditlerine karşı müdahale kapasitesini geliştirme çabalarının bir parçası olduğuna işaret edilen açıklamada, yeni finansmanın, Aralık 2025'te açıklanan 250 milyon avroluk ilk tahsise ve bu yıl Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) ile üye ülkelerin kullanacağı gözetleme dronları ve ilgili ekipmanlar için ayrılan 169 milyon avroya ilave olduğu kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin içişleri fonları kapsamında gözetleme ve dronsavar teknolojilerine sağlanan toplam kaynağın yarım milyar avroyu aştığı bildirildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AB KOMİSYONU #AB #AVRUPA BİRLİĞİ
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AB'den sınır güvenliğine 130 milyon avroluk ek finansman
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