AB Konseyi, temiz enerjiye geçişi hızlandırmak için izin süreçlerini basitleştirme konusunda hazırlanan düzenlemeye ilişkin Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılan müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, düzenlemeyle yenilenebilir enerji projeleri, depolama tesisleri ve şarj istasyonlarının onaylanması ve şebekeye bağlanması ile yeni elektrik ve doğal gaz altyapısına izin verilmesine ilişkin takvimin sadeleştirileceği belirtildi.