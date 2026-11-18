Nvidia, 2027 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul ettiği 25 Ekim'de sona eren üç aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir yıllık yüzde 103 artarak 115,8 milyar dolara yükseldi.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 20 artıran Nvidia, geçen mali yılın aynı döneminde 57 milyar dolar gelir elde etmişti. Nvidia'nın geliri bu dönemde 108,85 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.