ABD’li yatırımcılara Türkiye daveti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 39. Amerikan Türk Konferansı'nda ABD'li iş insanlarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin yerli kaynakların etkin kullanımıyla ve uluslararası anlaşmalarla kaynak çeşitliliğini artırdığını belirterek, "Türkiye ile ABD arasında önümüzdeki dönemde yeni işbirliği imkanlarının gündeme geleceğine inanıyoruz" dedi. Küçük modüler reaktörlerin (SMR) Türkiye'nin uzun dönem enerji planlarında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bayraktar, Amerika'daki şirketleri, bu alanda Türkiye'de yatırım yapmaya ve bu teknolojiyi birlikte geliştirmeye çağırdı. Bayraktar, 20 bin megavatlık nükleer kurulu güce sahip olmayı hedeflediklerini, bunun 4 bin 800 megavatı için Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatının devam ettiğini ve bunu bir an önce devreye almak istediklerini dile getirdi.Türkiye ile ABD arasında enerji alanındaki ilişkileri daha kurumsal düzleme getirebilmek için Amerikan hükümeti ile Enerji ve İklim Diyaloğu platformunu geliştirdiklerini anlatan Bayraktar, bu platformla somut projelerin geliştirilebileceği söyledi. Türkiye'nin uluslararası boru hatları, yer altı depolama ve gazlaştırma projeleriyle de tedarik portföyünü çeşitlendirmeye çalıştığını belirten Bayraktar, "Türkiye, son 8 yılda, gazlaştırma kapasitesini 5 katına çıkardı" diye konuştu.39. Amerikan-Türk Konferansı'nda konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmada önemli fırsatlar olduğunu belirterek, üçüncü ülkelerde işbirliği imkânına dikkati çekti. TAİK Başkanı Murat Özyeğin de "Türkiye, rüzgâr, güneş ve hidro alanında çok büyük potansiyele sahip. Bu alanlar ABD'li şirketlerle Türk şirketleri arasında işbirliği yapmak adına çok büyük fırsatlar barındırıyor" dedi.