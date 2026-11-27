Avrupa Birliği (AB), Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik açık ifadeler içermediği gerekçesiyle nihai uzlaşı taslağına karşı çıktı. AB'nin bu tutumu, Birlik içinde metan emisyonlarına ilişkin bazı yükümlülüklerin 2 yıl ertelenmesi yönünde adım atmasıyla birlikte iklim politikalarındaki öncelik tartışmalarını gündeme taşıdı.

Türkiye ve Avustralya'nın yoğun diplomatik çabalarıyla hazırlanan nihai uzlaşı metni, AB ve bazı ülkelerin itirazları nedeniyle kabul edilmedi. BM iklim konferanslarında kararların oybirliğiyle alınması, AB'nin itirazını kapsamlı bir siyasi anlaşmaya ulaşılmasının önündeki engellerden biri haline getirdi.

Müzakerelerde Suudi Arabistan ve bazı petrol üreticisi ülkelerin de fosil yakıtlara ilişkin ifadelerin metne dahil edilmesine karşı çıkması uzlaşmayı zorlaştırdı.

AB ANLAŞMASIZ SONUCU GÖZE ALDI

AB Komisyonunun iklimden sorumlu üyesi Wopke Hoekstra, 21 Kasım'da müzakereler devam ederken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, AB'nin müzakere masasında uzlaşmacı bir tutum sergilemeyeceğinin işareti olarak değerlendirildi.

AB Komisyonu da konferansın ardından yaptığı açıklamada, daha iyi bir metin ortaya çıkmasına yönelik beklentinin kalmaması üzerine müzakerelerden çekilmeyi tercih ettiklerini bildirdi. Komisyon, fosil yakıt kullanımını çevre dostu gösteren bir kararı destekleyemeyeceklerini savundu.

Suudi Arabistan ve bazı petrol üreticisi ülkelerin uzlaşmaya yanaşmaması karşısında AB'nin de müzakerelerde tutumunu sertleştirmesi, karar alınmasını zorlaştıran unsurlar arasında yer aldı.

METAN EMİSYONU KURALLARININ UYGULANMASI 2 YIL ERTELENİYOR

AB, COP31'de fosil yakıtlardan uzaklaşılmasına ilişkin daha açık ifadeler talep ederken, kendi içinde metan emisyonlarına yönelik bazı yükümlülüklerin uygulanmasını ertelemek üzere adım attı.

Avrupa Parlamentosu (AP) ile AB Konseyi, Antalya'daki müzakereler sürerken 19 Kasım'da metan emisyonu kurallarının uygulanmasını 2 yıl ertelemek üzere geçici anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre, ham petrol, doğal gaz ve kömür ithalatçılarına yönelik metan emisyonlarını izleme, raporlama ve doğrulama yükümlülükleri 1 Ocak 2027 yerine 1 Ocak 2029'da uygulanmaya başlayacak.

İthalatçılar ve AB'deki üreticiler için metan yoğunluğunu raporlama yükümlülüğünün başlangıç tarihi de Ağustos 2028'den Ağustos 2030'a ertelenecek.

AB Komisyonu, Orta Doğu'daki çatışmanın küresel enerji piyasaları üzerindeki baskısına dikkat çekerek ertelemenin enerji arzı güvenliğine yönelik ilave riskleri önlemeyi amaçladığını savunuyor.

ENERJİ GÜVENLİĞİ İLE İKLİM HEDEFLERİ ARASINDA GERİLİM

AB'nin uluslararası iklim müzakerelerinde fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda katı tutum sergilemesi, Birliğin kendi enerji güvenliğini sağlamak amacıyla izlediği politikalarla birlikte değerlendiriliyor.

Jeopolitik gelişmeler, enerji tedarikinde yaşanan aksaklıklar, yüksek enerji maliyetleri ve Avrupa sanayisinin rekabet gücüne ilişkin sorunlar, AB'nin iklim politikaları üzerindeki baskıyı artırıyor.

Avrupa'nın petrol ve doğal gaz stoklarını güçlendirme ihtiyacı, rafinerilerin faaliyetlerini sürdürmesi ve kömür ile doğal gaz santrallerinin enerji arzındaki rolü, iklim hedefleri ile enerji güvenliği öncelikleri arasındaki gerilimi ortaya koyuyor.

Bazı Avrupa ülkelerinde petrol ve doğal gaz üretiminin artırılmasına yönelik tartışmalar da devam ediyor. AB'nin kendi ekonomik ve stratejik ihtiyaçları doğrultusunda iklim politikalarında esnekliğe gitmesi, buna karşılık uluslararası müzakerelerde diğer ülkelerden daha katı taahhütler talep etmesi, Birliğin yaklaşımının tutarlılığına ilişkin soru işaretleri oluşturuyor.

İKLİM FİNANSMANINDA DA GÖRÜŞ AYRILIKLARI YAŞANIYOR

AB'nin COP31 öncesinde gelişmekte olan ülkelerin yeni iklim finansmanı taleplerine mesafeli yaklaşması da iklim diplomasisindeki öncelikleri gündeme taşıdı.

Birliğin artan kamu harcamaları ve bütçe baskıları nedeniyle yeni iklim finansmanı taahhütlerine karşı çıkabileceği beklentisi oluştu.

Küresel iklim hedeflerinin güçlendirilmesini talep eden AB'nin, gelişmekte olan ülkelerin finansman ihtiyaçları konusunda yeni yükümlülükler üstlenmek istememesi, müzakerelerdeki görüş ayrılıklarının bir diğer boyutunu oluşturdu.

AB'NİN İKLİM POLİTİKASINDA EKONOMİK ÇIKARLAR ETKİLİ OLUYOR

AB'nin enerji krizinin etkilerini azaltmak ve fosil yakıt tedarikini güvence altına almak için farklı seçenekleri değerlendirmesi, Birliğin fosil yakıtlardan uzaklaşma hedefleriyle gerilim oluşturuyor.

Kısa vadede petrol, doğal gaz ve kömüre olan ihtiyacın devam etmesi, fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik yeni uluslararası taahhütlerin AB'nin kendi enerji politikaları üzerindeki olası etkilerini de artırıyor.

AB'nin COP31'de fosil yakıtlara ilişkin daha güçlü ifadeler talep ederken kendi içinde metan kurallarını ertelemeye yönelmesi, iklim hedefleri ile ekonomik ve enerji güvenliği öncelikleri arasındaki tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör