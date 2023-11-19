Aboneliği iptal ettiren ev sahibine tazminat cezası

Kiracıve ev sahibinin arasındaki anlaşmazlıkların hızlıca çözümü için devreye giren arabuluculara "elektrik, su, doğalgazı kesme, saati sökme" şikâyetleri de taşındı. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerde eşyalı, fatura tutarları kira bedeline dahil edilen konutlarda yüzde 25 yasal artışı kabul etmeyen bazı ev sahipleri elektrik şartelini indiriyor, suyu kesiyor, abonelikleri iptal ettiriyor. Türk Ceza Kanunu ve Borçlar Kanunu'na göre aboneliği iptal ettirmek suç teşkil ederken, yargı maddi ve manevi tazminata hükmediyor.Türk Ceza Kanunu, kişilerin değişik nedenlerle haksız yere "huzur ve sükununu" bozmayı suç kabul ediyor. Elektrik, su, doğalgazı kesmek de bu kapsamda değerlendiriliyor. Ev sahibi herhangi birinde aboneliği iptal eder ya da keserse huzur ve sükûnu bozmaktan suç duyurusunda bulunabilir. Örneğin, su sayacının sökülmesi kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyor olup kiracıya manevi tazminat ödenmesi gerekiyor. Yüksek yargının da kiracının kirayı yatırmaması durumunda bile abonelik sözleşmelerinin iptal edilemeyeceği yönünde onanmış kararları bulunuyor. Yargıtay'ın benzeri davalarda kiracıya manevi tazminat, şartları varsa maddi tazminat yönünde kararları bulunuyor. Bazı ev sahipleri de kiranın yatırılmadığını öne sürmek için banka hesaplarını kapatıyor. Ev sahibi yeni hesaba ısrarla paylaşmazsa kiracı PTT hesabı ile ödeme yapabilir ya da mahkemeye başvurarak ödeme yeri tayin edilmesini isteyebilir. Böyle bir durumda elden ve belgesiz ödeme yapılmaması gerekiyor.