Açık hava sinema keyfi 22 gün sürdü

Türk Telekom markası Türk Telekom Prime'ın bir yaz klasiği haline gelen açık hava sineması gösterimleri Göcek'te gerçekleştirilen etkinliğin ardından tamamlandı. Türkiye'nin en sevilen sahil beldelerinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlikler bu sene 8 Ağustos'ta Armutlu'da başladı ve 14 beldede 22 gün boyunca devam etti. Yaklaşık 35 bin kişinin katıldığı etkinliklerde sinema tutkunları Bursa Bülbülü ve Elemental Doğanın Güçleri filmleriyle keyifli vakit geçirirken, çocuklar da Türk Telekom Çocuk Oyun Alanı'nda eğlenceli anlar yaşadı.