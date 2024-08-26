Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Bitlis’e dev yatırım

Kiler Holding grup şirketlerinden Kiler Tekstil Enerji ve Yatırım A.Ş.'ye ait "Open-End ve Ring-İplik Üretim Tesisi" Kiler İplik Fabrikası, 60 bin 631 (yaklaşık 8,5 futbol sahası) metrekaresi kapalı alanda olmak üzere toplam 200 bin metrekare (28 futbol sahası) arazi üzerine kuruldu.

Tek çatı altında Türkiye'nin en büyük iplik üretim tesisi özelliğine sahip Kiler İplik Fabrikası açılışında konuşan Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Kiler, "Kiler ailesi olarak yaptığımız her yatırımı, attığımız her adımı ülkemizin ekonomisine ve millî bağımsızlığına hizmet etmek olarak görüyoruz" dedi.

Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedefleri doğrultusunda "Türkiye Yüzyılı"na ulaşmasını millî bir sorumluluk olarak gördüklerinin altını çizen Vahit Kiler, Türkiye'nin fert başına gelir dağılımında 3. yoksul ili olan Bitlis'in üretimine, istihdamına katkı sağlayacak Kiler İplik Fabrikası'nın kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Kiler sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğrudan 400 kişiye istihdam sağladığımız Tesisimizdeki kadın çalışan oranı yüzde 65. Yalnızca Bitlis'in istihdamına değil, ülkemizin kadın istihdamına da katkı sunacağımız için memnuniyet duyuyoruz. Bitlis'in bölgesinin 'parlayan yıldızı' olması için çalışmayı sürdürürken ülkemizin millî ekonomisine değer üretmek için de yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz.

Üretimde kullanılacak pamuğu Ege ve Çukurova'dan temin ederek, pamuk çiftçisine yıllık 48 milyon dolar katkı sağlamayı planlıyoruz. Ayrıca yıllık ortalama 75 milyon dolar ciro sağlama öngörümüzle yurt içine yapılacak satışlarla da ithalatı azaltıcı etkisi olacağını değerlendiriliyoruz."

Kiler İplik Fabrikası'nda kullanılan makine ve teçhizat, son teknoloji ve enerji verimliliği dikkate alınarak özel olarak üretildi. Kendi enerjisinin tamamını 'yenilenebilir enerji'den karşılayacak olan Tesis'in bölgenin gelir dağılımına ve ekonomik kalkınmasına olumlu etki etmesi bekleniyor.

Vahit Kiler: "Sözümüzü tutmaya devam ediyoruz!"

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2008 yılında açılan Bitlis Hikmet Kiler Fen Lisesi'nde verdikleri sözü tutmaya devam ettiklerini hatırlatan Vahit Kiler şu ifadelerde bulundu:

"Rahmetli babamız Hikmet Kiler adına yaptırdığımız okulun açılışında Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü tutmaya devam ediyoruz. Bitlis Hikmet Kiler Fen Lisesi'nden üniversiteye giren tüm öğrencilerimize eğitimleri sürecinde burs veriyoruz. Öğrencilerimiz ayrıca mezun olduklarında; istedikleri takdirde grup şirketlerimizde işlerinin hazır olduğunu da biliyorlar!"