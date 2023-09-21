Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim uzmanı alacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargı hizmetlerinde teknolojinin imkanlarından daha fazla yararlanmak, vatandaşlarımızın adalete erişimini daha da kolaylaştırmak için bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü kadromuzu bilişim uzmanı yeni çalışma arkadaşlarımızla güçlendiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Tunç'un açıklamasıyla beraber paylaşılan duyuruda bakanlığa 32 bilişim personeli, 18 çözümleyici ve 14 mühendisin sözleşmeli olarak alınacağı belirtildi.