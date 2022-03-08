“Adana, Marmara’ya alternatif olabilecek önemli bir üretim merkezi”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye ihracatının artması gerektiğine vurgu yaparak, "İhracatın artması için yeni yatırımlar gerekiyor ve Adana bu yeni yatırımlara talip. Adana, yeni yatırım yeri ve maliyetleri açısından oldukça sıkıntılı olan Marmara bölgesine alternatif olabilecek önemli bir üretim merkezi konumundadır" dedi.

Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin öneminden bahseden Kıvanç, "Bu tesis ile Türkiye'nin polipropilen üretim kapasitesinin 3 kat artırılması ve toplam ithalatın yüzde 20'sininin ikame edilmesi amaçlanıyor. Bu tesisle Adana petrokimya konusunda lider illerden biri haline gelecek. Ülkemizin ihtiyacının karşılanabilmesi için de bu tesis gibi en az 4 adet daha tesise ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca Adana'da yaklaşık 100 bin hektarlık bir alanda 20 yeni sanayi bölgesi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise, "Ceyhan'dan Hatay'a kadar olan kıyı şeridindeki 80 milyon metrekareden fazla bir liman şeridi yapılabilecek sanayi alanı var. Bakanlık olarak ciddi boyutta bir çalışma yapmaktayız. Bu bölgeyle ilgili çok fazla sanayicimizin bize müracaatları var. İnşallah Ceyhan Endüstri Bölgesi, onun arkasındaki Kimya Endüstri Bölgesi olsun, eldeki Kozan ve Gıda İhtisas OSB'lerin daha fazla gelişmelerini sağlayacak mekanizmaları kurmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban da "Biz kimya sektörünü amiral gemi, itici güç olarak görüyoruz. Bu özel sektör içinde özel hazırlıklarımız var. İnşallah Adana hem ülkemizin hem de bölgemizin önemli kimya bölgelerinden birisi haline gelecek. Kimya sektörünün her sektörle ilintili olduğunun bizde farkındayız. Özellikle ihracatımızı arttırıp ithalatımızı azaltmak istiyoruz. Bunun içinde kimya sektörünün ödemeler dengesi açısından ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" dedi.