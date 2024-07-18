Pozantı’ya TOKİ müjdesi

Geçtiğimiz hafta Adana'ya gelen Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u karşılamaya giden Başkan Ali Avan, TOKİ Başkanı ile bir araya gelme fırsatı bularak Pozantı Projesi konusunu masaya yatırdı. Başkan Ali Avan ile istişare sonucunda ekiplerine talimat veren TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ yapılacak arsanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerekli çalışmalarının tamamlanmasının ardından gereğinin yapılması talimatını verdi.

Pozantılılara müjdeyi veren Başkan Avan, "Pozantı'mıza temelini atmak için çalışmalarını hızlandırdığımız TOKİ projesiyle alakalı TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile sohbet edip bölgemizin ihtiyaç durumuyla alakalı değerlendirmelerde bulunduk. TOKİ yapılacak arsanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaklaşık 2 hafta içerisinde tahsis edilmesiyle birlikte gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi" dedi.