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Giriş Tarihi: 18.7.2024 11:08 Son Güncelleme: 18.7.2024 11:29

Pozantı'ya TOKİ müjdesi

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile görüşen Adana’nın Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, TOKİ binalarının yapılacağı arsanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2 hafta içerisinde tahsis edileceği müjdesini verdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Pozantı’ya TOKİ müjdesi

Geçtiğimiz hafta Adana'ya gelen Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u karşılamaya giden Başkan Ali Avan, TOKİ Başkanı ile bir araya gelme fırsatı bularak Pozantı Projesi konusunu masaya yatırdı. Başkan Ali Avan ile istişare sonucunda ekiplerine talimat veren TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ yapılacak arsanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerekli çalışmalarının tamamlanmasının ardından gereğinin yapılması talimatını verdi.

Pozantılılara müjdeyi veren Başkan Avan, "Pozantı'mıza temelini atmak için çalışmalarını hızlandırdığımız TOKİ projesiyle alakalı TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile sohbet edip bölgemizin ihtiyaç durumuyla alakalı değerlendirmelerde bulunduk. TOKİ yapılacak arsanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaklaşık 2 hafta içerisinde tahsis edilmesiyle birlikte gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi" dedi.

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Pozantı'ya TOKİ müjdesi
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