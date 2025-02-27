Adım adım devler ligine giriyor

Portekiz'in en köklü yapı malzemeleri markalarından CIMPOR'u 2018'de bünyesine katan OYAK Çimento, geçen yıl ise küresel çimento devi TCC Group Holdings çatısı altında güçlerini birleştirerek tarihi bir adım attı. Global çimento pazarının üçüncü büyük oyuncusu konumunda TCC Group altında faaliyet gösteren CIMPOR'un Türkiye yapı malzemeleri sektöründeki markası olan OYAK Çimento, yurtiçinin yanı sıra yurtdışındaki büyümesini de hızla sürdürüyor. Kapasite ve pazar payı açısından Türkiye'nin en büyük çimento şirketi konumunda olduklarını belirten CIMPOR-OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, güçlü üretim kapasitelerinin yanı sıra, geniş lojistik ağlarının da kendilerini sektörde ayrıştıran önemli unsurlardan biri olduğunu dile getirerek, "Küresel pazardaki etkinliğimizi artırma hedefimiz doğrultusunda, yurtdışında da 2 terminal işletmesi ile uluslararası alandaki varlığımızı güçlendiriyoruz" dedi.

GLOBALİN LOKAL OYUNCUSU

OYAK Çimento, 2024 yılı itibarıyla 43 ülkeye toplam 1.8 milyon ton ihracat gerçekleştirerek Güney ve Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika pazarlarında güçlü bir oyuncu olarak yerini korumayı başardı. Küresel ölçekte büyümeye devam ederken, sürdürülebilir üretim, güçlü lojistik operasyonlar ve stratejik yatırımlarla rekabet güçlerini istikrarlı bir şekilde geliştirdiklerini belirten Suat Çalbıyık, "Globalde lokal oyuncu olma yaklaşımımız doğrultusunda faaliyet ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. CIMPOR, yaklaşık 9.5 milyon tonluk çimento üretim kapasitesiyle uluslararası pazarlarda da güçlü bir oyuncu konumunda" dedi. Suat Çalbıyık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Batı Afrika'da yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Fildişi Sahili, Kamerun ve Gana gibi stratejik ülkelerde, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde inşaat ve altyapı projelerinin artan ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunuyoruz."

NET ZERO HEDEFİ

Sürdürülebilirlik yaklaşımıyla sektöre öncülük ettiklerini söyleyen Çalbıyık, Türkiye'de Net-Zero taahhüdü veren ilk çimento şirketi olarak öne çıktıklarını dile getirdi. Karbon emisyonlarını azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak için yenilikçi teknolojilere yatırım yaptıklarını anlatan Çalbıyık, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğu ile hareket ettiklerini kaydetti. Çalbıyık, şunları anlattı: "Ar-Ge ile inovasyona dayalı çözümler için CIMPOR Global olarak 5 yıllık dönemde yaklaşık 800 milyon euro kaynak ayırdık. Önümüzdeki dönemde Ar&Ge ve inovasyon yatırımlarına yıllık kârlılığın yaklaşık yüzde 35'i oranında kaynak ayrılması planlanıyor."

FIZIX İŞBİRLİĞİ YENİ BİR AÇILIM OLDU

CIMPOR Global, yenilikçi uygulamaları ile sektördeki öncü konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Şirket bu kapsamda önemli bir adım atarak FIZIX iş birliğine gitti. İşbirliği ile hayata geçirilen yeni proje kapsamında, üç kıtada 10 ayrı ülkede bulunan 25 endüstriyel tesisinde devreye alacak. Böylece makine sağlığı küresel ölçekte izlenerek arızalar daha gerçekleşmeden tespit edilebilecek. CIMPOR'un 3 kıtada toplamda 25 adet tesisinde uygulanacak olan projenin 10.500 sensörden oluşan uygulama alanı, Türkiye'de 10 tesisin yanı sıra Portekiz'deki 5 ve Afrika'daki 5 çimento üretimi tesisi ile Avrupa başta olmak üzere diğer bölgelerde de bulunan 5 terminal operasyonunu kapsıyor. Bu yıl gerçekleşecek montaj çalışmaları ile global ölçekte bir makine sağlığı izlenebilirliği sağlayacak proje, sektörel açıdan da bir ilk konumunda.

