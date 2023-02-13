Adıyaman’da 10 dönümlük alanda çalışmalar başladı

Adıyaman'da depremzedelerin kalıcı konutlar yapılana kadar barınmaları için konteyner kent kurulması için çalışmalar başladı. Altınşehir mevkiinde Devlet Su İşleri tarafından zemin düzeltme çalışmaları tamamlanan alanda AFAD'ın Türkiye'nin değişik illerindeki lojistik depolarından konteynerler getirilerek kurulmaya başlandı. Her biri 4 kişilik bir ailenin barınabileceği ve içinde mutfak lavabo, banyo, tuvalet ile 2 elektrikli ısıtıcı bulunan 21 metrekarelik bin 500 konteynırın yer alacağı alanda sosyal donatı alanları da bulunacak. 10 dönümlük alanda çalışmalara başladıklarını belirterek içme suyu, kanalizasyon ve elektrik gibi altyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra vatandaşların konteynırlara yerleştirilmeye başlanacağını söyleyen AFAD Şube Müdürü Erol Tan Durmuş, "En az 6 bin kişi barınabilecek" dedi.