Afet konutları kiraları düşürdü

11 ili vuran asrın felaketinin ardından hızla artan kira fiyatları, yeni yapılan deprem konutlarının teslim edilmesiyle düşüşe geçti. Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın hazırladığı verilere göre, Türkiye genelinde kiralar son 1 yılda ortalama yüzde 33 artarken, deprem bölgesindeki illerde bu oran çok daha düşük kaldı. Kahramanmaraş ve Osmaniye'de artış yüzde 25, Malatya'da yüzde 18, Kilis ve Elazığ'da yüzde 15 oldu. Bazı illerde kiralar 3 bin liraya düştü.

TESLİMATLAR ETKİLİ OLDU

Endeksa verilerine göre, Gaziantep'te yıllık kira artışı yalnızca yüzde 10 olurken, Adıyaman ve Hatay gibi illerde bu oran yüzde 22 seviyesinde kaldı. Ocak-haziran döneminde Adıyaman'da kira artışı sadece yüzde 8 olarak gerçekleşti. Verilere göre, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde, deprem konutlarının teslimiyle birlikte piyasalarda rahatlama da hissediliyor. Osmaniye'de kira stok adedi yüzde 65 artarken, Malatya'da yüzde 28, Kilis'te yüzde 27, Hatay'da yüzde 19 artış görüldü. Fiyat artışlarındaki yavaşlama ve stoklardaki büyüme, kiralık konut piyasasında normalleşmeye işaret ediyor. Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, "Kira fiyatlarında düşüş devam ediyor. Talep zayıf, stok yüksek. Şu an yaklaşık 2 bin kiralık daire mevcut. 2023'te yüksek fiyata tutulan evler boşaltılıyor. Kiralar 6 ila 12 bin TL arasında değişiyor" dedi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde ise TOKİ konutlarının hak sahiplerine teslim edilmesiyle kiralarda düşüş başladı. Bölgede faaliyet gösteren emlakçı Kübra Berazi ise "Depremin ardından oluşan yoğun talep artık azaldı. TOKİ konutlarının yarıdan fazlası teslim edildi. Kiralarda yüzde 30'a varan bir gerileme bekliyoruz" diye konuştu.