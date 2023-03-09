’Afet Yeniden İmar Fonu’ teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda

Plan ve Bütçe Komisyonu, Başkan Vekili AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer başkanlığında 10 maddelik 'Afet Yeniden İmar Fonu Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, komisyona sunum yaptı. Öztürk, teklifin; genel hayata etkili afet bölgesinde imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için kaynak sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kurumlara aktarılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı 'Afet Yeniden İmar Fonu'nun kurulmasını öngördüğünü belirtti. Öztürk, her nevi bağış, yardım, hibe, bütçeye konulacak ödenek ile yurt içi ve yurt dışı piyasalardan sağlanacak finansman ve kaynakların fonda bir araya getirileceğini söyledi.



'KAYNAK SAĞLANMASI HIZLANDIRILACAK'



'Afet Yeniden İmar Fonu'nun; Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan oluşan yönetim kurulunca yönetileceğini aktaran Öztürk, "Şeffaf bir yönetim ve ilgili bakanlıkların katılımıyla gerekli altyapı ve üstyapı çalışmalarının koordinasyon içerisinde hızlı ve etkili bir biçimde yapılabilmesi sağlanacaktır. Fonun kuruluşu, yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanan kanun, fonun finansmanı ve denetimi konularını da düzenlemektedir. Kurulacak fon ile doğal afetlerden etkilenen bölgelerdeki yıkımların telafi edilmesi ve yerleşim yerlerinin altyapısıyla yeniden imarı çalışmalarına kaynak sağlanmasının hızlandırılması amaçlanmaktadır" dedi.



Öztürk, fonun kurulmasıyla birlikte uluslararası yardımların daha etkin temin edileceğini söyledi.



'BAKANLIĞIN YURT DIŞI GÖRÜŞMELERİNDE GÜNDEME GELDİ'



Fon sayesinde doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlar için yapılacak harcamaların şeffaf olarak takip edilebileceğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:



"Ayrıca fondan kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan kaynak, ilgili idarenin bütçesinde gelir ve gider olarak kaydedilecektedir. Dolayısıyla fondan sağlanan kaynak ile finanse edilen kamu kurumlarının harcamaları, bütçe dengesini olumsuz etkilemezken, yapılan harcamaların bütçe içerisinde izlenebilmesi sağlanabilecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yabancı ülke finans kuruluşları, ülke birlikleri, çok taraflı kalkınma bankaları ve uluslararası finans kuruluşları ile yürütülen görüşmelerde, kurulması planlanan 'Afet Yeniden İmar Fonu' vasıtasıyla yurt dışı finansman sağlanabileceği gündeme gelmiştir. Finansman imkanı doğrudan fon tarafından yapılacak finansman sözleşmeleriyle gerçekleştirilebileceği gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan kredilerin fona karşılıksız tahsis edilmesi yoluyla da gerçekleştirilebilecektir. Bunun yanında, finansman kaynaklarınca belirli bir kurum veya kuruluşlara münhasıran kullandırılmak istenen kredi imkanlarından da azami ölçüde faydalanabilmek adına Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınacak krediler, geri ödeme kabiliyeti sınırlı olan kurum ve kuruluşlara yük oluşturmayacak şekilde karşılıksız tahsis edilebilecektir. Deprem bölgesinin yeniden imarı ve inşası için gerekli finansman ihtiyacının bütçe dengesini olumsuz şekilde etkilemeden karşılanabilmesi adına uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman kaynaklarından olabildiğince yüksek miktarda yararlanılabilmesine imkan sağlanmaktadır."



Komisyonda, kanun teklifi üzerindeki görüşmeler devam ediyor.