Afetlere karşı çiftçinin güvencesi tarım sigortaları

Nisanda havaların birden soğuyarak bazı kesimlerde don olaylarını beraberinde getirmesi ve son dönemde iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, gözleri çiftçiler için hayati önem taşıyan tarım sigortalarına odakladı. Türkiye'de tarım sigortası mekanizması kanunla düzenlenerek, 2005'te uygulanmaya başlandı.Kanun kapsamına alınan risklerle ilgili yapılacak sigorta sözleşmelerinde standardın sağlanması, riskin en iyi koşullarda transferi için uygun ortam oluşturulması, oluşacak hasarlarda tazminatın tek merkezden ödenmesi ve tarım sigortalarının geliştirilerek yaygınlaştırılması amacına yönelik bir sigorta havuzu kuruldu. Bu havuza ilişkin tüm iş ve işlemler TARSİM tarafından yürütülüyor. Tarım sigortalarına ilişkin merak edilen sorular ve cevapları şöyle:TARSİM'de bitkisel ürün, köy bazlı verim, gelir koruma, sera, büyükbaş hayvan hayat, küçükbaş hayvan hayat, kümes hayvanları hayat, su ürünleri hayat, arıcılık, ipek böceği ve gelir koruma branşlarında sigorta ödemeleri gerçekleştiriliyor.Üreticilerin, bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerinde, branş bazında Bakanlıkça belirlenen kayıt sistemlerine kaydolmaları ve bilgilerini her yıl güncellemeleri gerekiyor.TARSİM poliçeleri, Tarım Sigortaları Havuzu adına sigorta sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri tarafından düzenlenebiliyor.Tahmini prim hesaplamaları "www.tarsim.gov.tr" internet sitesinden, "Online Prim Hesabı" menüsünden yapılabiliyor.Poliçe satın alınan acenteye başvurularak, gerekli değişiklik talebi iletilebilir.İptaller için TARSİM'e sigorta şirketi aracılığıyla yazılı olarak başvurulması gerekiyor.Poliçe bitiminden önceki 15 günlük sürede poliçenin yenilenmesi için acenteye başvurulabilir.Prim tutarının peşin ödenmesi durumunda yüzde 5 peşin ödeme indirimi, sigorta yaptıran yetiştiricinin yaşının 40 ve altında olması halinde poliçe primi üzerinden yüzde 5 genç çiftçi indirimi yapılıyor.Sigortalarda hasar dosyasındaki tüm işlemleri tamamlanarak, kesinleşmiş olan tazminat miktarı en geç 30 gün içinde sigortalıya ödenir.