Afetten etkilenen gençler için 70 milyon liralık proje desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören gençlere yönelik proje hazırlayacak sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri için proje teklif çağrısına çıkıldığını duyurdu.

Gençlere yönelik proje hazırlayacak Türkiye genelindeki tüm sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri için proje çağrısının bugün itibarıyla başladığını belirten Bakan Osman Aşkın Bak, başvuruların 14 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar alınacağını kaydetti.

Bakan Bak, Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı konulu proje desteğine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızca planlanan proje desteğiyle afetin etkilerinin azaltılmasını ve gençlerin sosyal, toplumsal, kültürel ve sportif alanlarda katılımının artırılmasını amaçlıyoruz. Bu programla depremden etkilenen 11 ilde yaşamını sürdüren gençlerimizin afetin etkileriyle baş etmede güçlendirilmesini hedefliyoruz. Bölgede gençler açısından öncelikli ihtiyaçlar olarak belirlenen temalar çerçevesinde STK'lar ve spor kulüplerinden gelecek proje tekliflerine destek vereceğiz. Teklif edilecek projelerin, gençlere yol gösterici ve güçlendirici deneyim imkanı sunmasını, gençlerin potansiyellerini ortaya koyarak güçlü bir sivil katılım duygusu kazandırmasını umut ediyoruz."

Bak, X hesabından da "Depremden etkilenen 11 ilimizde Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı'nı hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif alanlara katılımını artırarak afetin olumsuz etkilerini azaltacak projelere nakdi destek sağlayacağımız programın başvuruları başladı." paylaşımını yaptı.

PROJE BAŞVURU ŞARTLARI