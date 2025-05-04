Afrika Kalkınma Fonu desteği 4 milyar dolar arttı

TBMM Dışişleri Komisyonu, Türkiye'nin büyük bir başarı ile yürüttüğü Afrika açılımı ve bu ülkelere yatırım yapacak Türk iş insanları için önemli bir anlaşmayı kabul etti. Afrika Kalkınma Fonu kuruluş ve amaçlarında değişiklik yapılan anlaşma ile Fon 4 milyar dolar ek kaynak kullanacak. Türk iş insanları da Fon'un finansman sağladığı projelerin ihalelerine katılabilecek.TBMM Dışişleri Komisyonu Afrika Kalkınma Fonu kuruluş ve amaçlarında değişiklik yapan anlaşmayı onayladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, "Yapılacak borçlanmalarla fonun her üç yılını kapsayan kaynak artırımı dönemlerinde ilave 4 milyar dolarlık kaynak sağlanması öngörülmektedir. Bahsettiğim ilave kaynakla her üç yıllık dönemde ilave 8.6 milyon insanın elektriğe erişimi, ilave 6.5 milyon insanın ulaşıma erişimi ve ilave 1.8 milyon istihdamın sağlanması hedefler arasında yer almaktadır" diye konuştu.Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik ilişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez de, Türkiye'nin bugüne kadar Fon'a yaklaşık 55 milyon dolar kaynak aktardığını dikkat çekip şöyle devam etti: "Bunun karşılığında müteahhitlerimiz 274 milyon dolarlık kaynağa ulaştı. Biz bu bankadan kredi kullanmıyoruz. Bankaya üye olmamızın nedeni Afrika'da bulunan yatırımcılarımızın gücünü artırmak ve belirli projelerdeki yapılan ihalelere girebilmelerini sağlamak. Hâlihazırda bu ihalelerin artırılmasına yönelik olarak da banka içinde çalışmalarımız var. Çin burada söz sahibi çünkü krediyi çok uygun koşullarla veriyorlar. Çalışmalarımız devam ediyor."