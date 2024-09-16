Afrika’ya açılan kapı Mısır

Afrika ve özellikle de Kuzey Afrika son dönemde Çin'in gelişiminin ardından dünyanın yeni üretim merkezi olarak gösteriliyor. Türkiye'nin Afrika ülkelerine olan ihracatında Mısır, yılın ilk çeyreğinde 872 milyon dolarla zirvede yer aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2023'te Türkiye'nin ihracatı 3 milyar 339 milyon dolar oldu. 2022'de bu rakam 4 milyar 557 milyon dolardı. İthalat ise 2023'te 4 milyar 573 milyon dolar olarak gerçekleşti.2022'de 9.7 milyar dolar olarak rekor kıran toplam ticaret hacmi, 2023'te 7.9 milyar dolara geriledi. İki ülke arasındaki ticaretin çoğunluğu sanayi ürünlerinden oluşuyor. 2007'de başlayan Serbest Ticaret Anlaşması'ndan sonra da ticaretin karşılıklı artarak devam ettiği görülüyor. Son iki senedir Mısır'dan doğal gaz alımıyla ilk defa Mısır cari fazla vermeye başladı. Bu da yaklaşık toplam ticaretin yüzde 20-25'ini oluşturuyor. Şu an itibarıyla Mısır ve Türkiye arasında 10 milyar dolara yakın bir ticaret hacmi var. Kısa dönemde ilişkilerin düzelmesi de bunun 15 milyar dolarlara hatta daha da uzun vadede 20 milyar dolarlara çıkarılması bekleniyor.2024 itibarıyla Mısır'da 3 milyar dolara yakın bir Türk yatırımı var. 500 milyon dolarlık da önümüzdeki 1.5- 2 yılda yine yapılması planlanan yeni yatırım var. Oradaki yatırımlar 70 bin kişiye direkt istihdam sağlıyor. Türk malları Mısır'da hem kalite açısından hem algı açısından hem kabul gören, önde olan imaja sahip. İki ülke arasında ticarette öne çıkan sektörleri, tekstil, kimya, otomotiv yedek parça, ve metaller. Bu sektörlerde Mısır, Türkiye'den önemli tedarikler yapıyor. Direkt Türk yatırımcısı da son dönemlerde Mısır'daki iş gücü, enerji avantajlarından dolayı yeni yatırım olanaklarını son dönemde irdelemeye tekrardan başladı.Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine ilk kez Türkiye'yi ziyaret etti. Sisi'nin ziyareti sırasında iki ülke arasında 17 anlaşma imzalandı. Erdoğan ve Sisi görüşmeleri sonrası yaptıkları ortak açıklamada, Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığının altını çizdi.Mısır ile Türkiye'nin ticaret hacminin 20 milyar dolara erişmesi hedefleniyor. İki ülkenin enerjiyle beraber ve ortak adımlarıyla Kuzey Afrika ülkeleri arasında Mısır çok daha ön plana çıkacak. Mısır 2023 yılı için tahmin edilen 398 milyar dolarlık milli geliri ile 196 ülke arasında dünyada 38'inci büyük ekonomi. Kişi başına düşen milli gelir ile de dünyada 130'uncu sırada. 2022 yılı verilerine göre, ülke GSYH'si içinde tarım sektörünün payı yüzde 11, sanayinin (inşaat dahil) yüzde 33 ve hizmetler sektörünün yüzde 56. Mısır sanayi ürünleri dışında temel tarım ürünlerini de ithal eden bir ülke. Dünya tahıl ürünleri ithalatında 2021 yılında yedinci sırada yer aldı. Mısır, 2022 yılında 11.4 milyar dolar tutarında doğrudan yabancı yatırım çekti. Ülke ihracatının bölgelere göre dağılımına bakıldığında; AB'nin payı yüzde 34, Ortadoğu'nun yüzde 24, Afrika'nın yüzde 12 ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Bölgesi'nin payı yüzde 10 düzeyinde.