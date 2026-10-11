Ağırel ve Saymaz’a ev hapsi kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınan Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında, verilen "imza atma" şeklindeki adli kontrol kararına başsavcılık itiraz etti. İtirazı değerlendiren 4. Sulh Ceza Hâkimliği, her iki isim hakkında da "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütmekte olduğu fon soruşturması kapsamında sosyal medya dezenformasyon içerikli paylaşımlar için uyarıda bulunmuştu.

YANILTICI BİLGİ SORUŞTURMASI

Açıklamanın ardından, fon soruşturmasına ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddia edilen gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere talimat vermişti. Aynı soruşturma kapsamında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınmıştı.

İKİ İSİM TUTUKLANDI

Sevinç ve Balcı, İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmiş akabinde tutuklanmalarına karar verilmişti. İfadeye çağrılan İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında ise "imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Yaşanan yeni gelişmeye göre Saymaz ve Ağırel'in adli kontrolüne başsavcılık tarafından itiraz yapıldı. İtirazı değerlendiren 4. Sulh Ceza Hâkimliği, her iki isim hakkında da "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.