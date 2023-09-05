Ağustos ayında kimyadan 2,6 milyar dolarlık ihracat

Kimya sektörünün Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Ülkemizin ihracatına en büyük katkı veren sektörlerin başında geliyoruz. Ağustos ayında kimya sektörümüz 2,6 milyar dolarlık ihracat ile en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu ve ülke ihracatından yüzde 14,4 pay aldı. Geçen yıl Ağustos ayına göre ihracatımızda yüzde 8,8'lik bir gerileme oldu. Ocak-Ağustos döneminde ise ihracatımız 19,5 milyar dolara ulaşırken son on iki aylık dönemde ihracatımız 30 milyar doları aştı. Elbette küresel ekonomideki durgunluk ve yavaşlama, özellikle en çok ihracat yaptığımız Avrupa pazarının resesyona girmesi, Rusya-Ukrayna savaşı yanı sıra Şubat ayında yaşadığımız yıkıcı deprem felaketi gibi gelişmeler ihracatımıza olumsuz etki yapıyor. Dolayısıyla ilk yarı ciddi zorlanmalar yaşadık. Buna rağmen ülkemiz 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdükten sonra ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyüdü. İkinci yarıdan beklentimiz daha pozitif. Açıklarımızı, eksiklerimizi telafi etmek için uğraşıyoruz. Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) ihracatçı firmalarımızın yararlanması adına 11 bankamızla beraber 1 milyar dolar hacminde yeni kredi protokolü imzaladıklarını duyurdu. Protokol çerçevesinde firmalarımız 5 milyon dolar veya 100 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisi kullanabilecek. Bununla birlikte Kredi Garanti Fonu'ndan yararlanacakların kefalet limitleri artırıldı ve KOBİ'ler için 100 milyon liradan 150 milyon liraya, KOBİ dışı yararlanıcılar için 350 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarıldı. Bu gelişmeler, özellikle bu dönemde sermayeye daha fazla ihtiyaç duyan firmalarımız için finansmana ulaşım açısından büyük önem taşıyor. Bu desteklerin ve kredi limitlerinin artarak devam etmesini bekliyoruz. Bu ay açıklanması beklenen OVP'nin de üretim, ihracat ve istihdamı destekleyen politikaları içereceğine inanıyoruz. Stratejik öneme sahip kimya sektörünün ihracatta çatı kuruluşu İKMİB olarak, hedeflerimize ulaşmak için faaliyetlerimizi sürdürmeye ve ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
AĞUSTOS AYINDA EN ÇOK "PLASTİKLER VE MAMULLERİ" İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ağustos ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 801 milyon 426 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 726 milyon 606 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 211 milyon 966 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. 'Anorganik kimyasallar'ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; 'uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun', 'kauçuk, kauçuk eşya', 'boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları', 'eczacılık ürünleri', 'muhtelif kimyasal maddeler', 'yıkama müstahzarları' ve 'organik kimyasallar' oldu.
HOLLANDA EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKE OLDU
Ağustos ayında en çok ihracat yapılan ilk on ülke Hollanda, Romanya, Rusya, ABD, Irak, Almanya, İtalya, İspanya, Belçika ve Fransa oldu. Ağustos ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 53,18 ile Hollanda'ya oldu.
2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Rusya, Hollanda, İtalya, İspanya, Almanya, Romanya, ABD, Irak, İngiltere ve Belçika olarak ilk onda yer aldı.
2023 aylık bazda kimya ihracatı
|
AY
|
2022 DEĞER ($)
|
2023 DEĞER ($)
|
FARK (%)
|
Ocak
|
2.143.897.210,22
|
2.298.814.950,99
|
% 7,23
|
Şubat
|
2.439.602.605,11
|
2.261.096.801,51
|
% -7,32
|
Mart
|
3.029.141.141,93
|
2.878.301.124,13
|
% -4,98
|
Nisan
|
3.338.530.700,80
|
2.380.872.522,50
|
% -28,69
|
Mayıs
|
2.796.894.744,07
|
2.436.889.635,22
|
% -12,87
|
Haziran
|
3.174.423.766,72
|
2.374.428.537,08
|
% -25,20
|
Temmuz
|
2.895.534.452,04
|
2.152.844.082,28
|
% -25,65
|
Ağustos
|
2.927.016.002,82
|
2.660.029.068,09
|
% -9,12
|
TOPLAM
|
22.745.040.624
|
19.443.276.722
|
% -14,52
2023 YILI AĞUSTOS AYI EN FAZLA KİMYA İHRACATI YAPILAN ÜLKELER
|
S. NO
|
Ülke
|
AĞUSTOS 2022 DEĞER ($)
|
AĞUSTOS 2023 DEĞER ($)
|
DEĞİŞİM DEĞER (%)
|
1
|
HOLLANDA
|
130.384.433,18
|
199.728.567,43
|
% 53,18
|
2
|
ROMANYA
|
112.461.838,15
|
147.986.520,61
|
% 31,59
|
3
|
RUSYA FEDERASYONU
|
166.336.678,45
|
145.406.446,17
|
% -12,58
|
4
|
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
|
142.400.884,34
|
126.607.031,73
|
% -11,09
|
5
|
IRAK
|
114.699.082,75
|
120.736.134,40
|
% 5,26
|
6
|
ALMANYA
|
105.368.961,70
|
103.675.364,76
|
% -1,61
|
7
|
İTALYA
|
200.586.923,95
|
90.647.585,12
|
% -54,81
|
8
|
İSPANYA
|
94.487.210,84
|
84.755.210,23
|
% -10,30
|
9
|
BELÇİKA
|
63.766.906,04
|
80.739.457,76
|
% 26,62
|
10
|
FRANSA
|
76.627.613,07
|
75.373.887,08
|
% -1,64
2023 yılı ağustos ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler:
|
|
|
|
2022 -2023
|
|
AĞUSTOS 2022
|
AĞUSTOS 2023
|
% FARK
|
ÜRÜN GRUBU
|
DEĞER ($)
|
DEĞER ($)
|
DEĞER
|
PLASTİKLER VE MAMULLERİ
|
863.269.671
|
801.426.407
|
% -7,16
|
MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER
|
803.921.847
|
726.606.419
|
% -9,62
|
ANORGANİK KİMYASALLAR
|
308.642.450
|
211.966.096
|
% -31,32
|
UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN
|
156.048.504
|
186.274.622
|
% 19,37
|
KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA
|
123.248.798
|
132.964.091
|
% 7,88
|
BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI
|
132.225.114
|
129.918.180
|
% -1,74
|
ECZACILIK ÜRÜNLERİ
|
108.837.343
|
109.494.876
|
% 0,60
|
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER
|
95.946.875
|
101.983.296
|
% 6,29
|
YIKAMA MÜSTAHZARLARI
|
74.397.032
|
76.017.046
|
% 2,18
|
ORGANİK KİMYASALLAR
|
88.525.972
|
73.038.165
|
% -17,50
|
GÜBRELER
|
125.984.261
|
60.592.490
|
% -51,90
|
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER
|
42.425.759
|
46.117.386
|
% 8,70
|
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER
|
865.482
|
1.751.490
|
% 102,37
|
BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ
|
2.108.195
|
1.570.727
|
% -25,49
|
GLİSERİN,BİTKİSEL MAMULLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER
|
564.295
|
293.013
|
% -48,07
|
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMULLERİ
|
4.405
|
14.765
|
% 235,19
|
TOPLAM
|
2.927.016.003
|
2.660.029.068
|
% -9,12