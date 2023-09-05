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Giriş Tarihi: 5.9.2023 16:00 Son Güncelleme: 5.9.2023 16:01

Ağustos ayında kimyadan 2,6 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı ağustos ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 1,6 artışla 21,6 milyar dolar oldu. Ağustos ayında 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kimya sektörü ise ülke ihracatına en çok katkı veren ikinci sektör oldu.

Ağustos ayında kimyadan 2,6 milyar dolarlık ihracat

Kimya sektörünün Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Ülkemizin ihracatına en büyük katkı veren sektörlerin başında geliyoruz. Ağustos ayında kimya sektörümüz 2,6 milyar dolarlık ihracat ile en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu ve ülke ihracatından yüzde 14,4 pay aldı. Geçen yıl Ağustos ayına göre ihracatımızda yüzde 8,8'lik bir gerileme oldu. Ocak-Ağustos döneminde ise ihracatımız 19,5 milyar dolara ulaşırken son on iki aylık dönemde ihracatımız 30 milyar doları aştı. Elbette küresel ekonomideki durgunluk ve yavaşlama, özellikle en çok ihracat yaptığımız Avrupa pazarının resesyona girmesi, Rusya-Ukrayna savaşı yanı sıra Şubat ayında yaşadığımız yıkıcı deprem felaketi gibi gelişmeler ihracatımıza olumsuz etki yapıyor. Dolayısıyla ilk yarı ciddi zorlanmalar yaşadık. Buna rağmen ülkemiz 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdükten sonra ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyüdü. İkinci yarıdan beklentimiz daha pozitif. Açıklarımızı, eksiklerimizi telafi etmek için uğraşıyoruz. Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) ihracatçı firmalarımızın yararlanması adına 11 bankamızla beraber 1 milyar dolar hacminde yeni kredi protokolü imzaladıklarını duyurdu. Protokol çerçevesinde firmalarımız 5 milyon dolar veya 100 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisi kullanabilecek. Bununla birlikte Kredi Garanti Fonu'ndan yararlanacakların kefalet limitleri artırıldı ve KOBİ'ler için 100 milyon liradan 150 milyon liraya, KOBİ dışı yararlanıcılar için 350 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarıldı. Bu gelişmeler, özellikle bu dönemde sermayeye daha fazla ihtiyaç duyan firmalarımız için finansmana ulaşım açısından büyük önem taşıyor. Bu desteklerin ve kredi limitlerinin artarak devam etmesini bekliyoruz. Bu ay açıklanması beklenen OVP'nin de üretim, ihracat ve istihdamı destekleyen politikaları içereceğine inanıyoruz. Stratejik öneme sahip kimya sektörünün ihracatta çatı kuruluşu İKMİB olarak, hedeflerimize ulaşmak için faaliyetlerimizi sürdürmeye ve ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

AĞUSTOS AYINDA EN ÇOK "PLASTİKLER VE MAMULLERİ" İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ağustos ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 801 milyon 426 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 726 milyon 606 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 211 milyon 966 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. 'Anorganik kimyasallar'ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; 'uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun', 'kauçuk, kauçuk eşya', 'boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları', 'eczacılık ürünleri', 'muhtelif kimyasal maddeler', 'yıkama müstahzarları' ve 'organik kimyasallar' oldu.

HOLLANDA EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKE OLDU

Ağustos ayında en çok ihracat yapılan ilk on ülke Hollanda, Romanya, Rusya, ABD, Irak, Almanya, İtalya, İspanya, Belçika ve Fransa oldu. Ağustos ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 53,18 ile Hollanda'ya oldu.

2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Rusya, Hollanda, İtalya, İspanya, Almanya, Romanya, ABD, Irak, İngiltere ve Belçika olarak ilk onda yer aldı.

2023 aylık bazda kimya ihracatı

AY

2022 DEĞER ($)

2023 DEĞER ($)

FARK (%)

Ocak

2.143.897.210,22

2.298.814.950,99

% 7,23

Şubat

2.439.602.605,11

2.261.096.801,51

% -7,32

Mart

3.029.141.141,93

2.878.301.124,13

% -4,98

Nisan

3.338.530.700,80

2.380.872.522,50

% -28,69

Mayıs

2.796.894.744,07

2.436.889.635,22

% -12,87

Haziran

3.174.423.766,72

2.374.428.537,08

% -25,20

Temmuz

2.895.534.452,04

2.152.844.082,28

% -25,65

Ağustos

2.927.016.002,82

2.660.029.068,09

% -9,12

TOPLAM

22.745.040.624

19.443.276.722

% -14,52

2023 YILI AĞUSTOS AYI EN FAZLA KİMYA İHRACATI YAPILAN ÜLKELER

S. NO

Ülke

AĞUSTOS 2022 DEĞER ($)

AĞUSTOS 2023 DEĞER ($)

DEĞİŞİM DEĞER (%)

1

HOLLANDA

130.384.433,18

199.728.567,43

% 53,18

2

ROMANYA

112.461.838,15

147.986.520,61

% 31,59

3

RUSYA FEDERASYONU

166.336.678,45

145.406.446,17

% -12,58

4

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

142.400.884,34

126.607.031,73

% -11,09

5

IRAK

114.699.082,75

120.736.134,40

% 5,26

6

ALMANYA

105.368.961,70

103.675.364,76

% -1,61

7

İTALYA

200.586.923,95

90.647.585,12

% -54,81

8

İSPANYA

94.487.210,84

84.755.210,23

% -10,30

9

BELÇİKA

63.766.906,04

80.739.457,76

% 26,62

10

FRANSA

76.627.613,07

75.373.887,08

% -1,64

2023 yılı ağustos ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler:

2022 -2023

AĞUSTOS 2022

AĞUSTOS 2023

% FARK

ÜRÜN GRUBU

DEĞER ($)

DEĞER ($)

DEĞER

PLASTİKLER VE MAMULLERİ

863.269.671

801.426.407

% -7,16

MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER

803.921.847

726.606.419

% -9,62

ANORGANİK KİMYASALLAR

308.642.450

211.966.096

% -31,32

UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN

156.048.504

186.274.622

% 19,37

KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA

123.248.798

132.964.091

% 7,88

BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI

132.225.114

129.918.180

% -1,74

ECZACILIK ÜRÜNLERİ

108.837.343

109.494.876

% 0,60

MUHTELİF KİMYASAL MADDELER

95.946.875

101.983.296

% 6,29

YIKAMA MÜSTAHZARLARI

74.397.032

76.017.046

% 2,18

ORGANİK KİMYASALLAR

88.525.972

73.038.165

% -17,50

GÜBRELER

125.984.261

60.592.490

% -51,90

YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER

42.425.759

46.117.386

% 8,70

FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER

865.482

1.751.490

% 102,37

BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ

2.108.195

1.570.727

% -25,49

GLİSERİN,BİTKİSEL MAMULLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER

564.295

293.013

% -48,07

İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMULLERİ

4.405

14.765

% 235,19

TOPLAM

2.927.016.003

2.660.029.068

% -9,12
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Ağustos ayında kimyadan 2,6 milyar dolarlık ihracat
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