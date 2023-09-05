Ağustos ayında kimyadan 2,6 milyar dolarlık ihracat

AĞUSTOS AYINDA EN ÇOK "PLASTİKLER VE MAMULLERİ" İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ağustos ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 801 milyon 426 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 726 milyon 606 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 211 milyon 966 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. 'Anorganik kimyasallar'ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; 'uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun', 'kauçuk, kauçuk eşya', 'boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları', 'eczacılık ürünleri', 'muhtelif kimyasal maddeler', 'yıkama müstahzarları' ve 'organik kimyasallar' oldu.

HOLLANDA EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKE OLDU

Ağustos ayında en çok ihracat yapılan ilk on ülke Hollanda, Romanya, Rusya, ABD, Irak, Almanya, İtalya, İspanya, Belçika ve Fransa oldu. Ağustos ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 53,18 ile Hollanda'ya oldu.

2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Rusya, Hollanda, İtalya, İspanya, Almanya, Romanya, ABD, Irak, İngiltere ve Belçika olarak ilk onda yer aldı.

2023 aylık bazda kimya ihracatı

AY 2022 DEĞER ($) 2023 DEĞER ($) FARK (%) Ocak 2.143.897.210,22 2.298.814.950,99 % 7,23 Şubat 2.439.602.605,11 2.261.096.801,51 % -7,32 Mart 3.029.141.141,93 2.878.301.124,13 % -4,98 Nisan 3.338.530.700,80 2.380.872.522,50 % -28,69 Mayıs 2.796.894.744,07 2.436.889.635,22 % -12,87 Haziran 3.174.423.766,72 2.374.428.537,08 % -25,20 Temmuz 2.895.534.452,04 2.152.844.082,28 % -25,65 Ağustos 2.927.016.002,82 2.660.029.068,09 % -9,12 TOPLAM 22.745.040.624 19.443.276.722 % -14,52

2023 YILI AĞUSTOS AYI EN FAZLA KİMYA İHRACATI YAPILAN ÜLKELER

S. NO Ülke AĞUSTOS 2022 DEĞER ($) AĞUSTOS 2023 DEĞER ($) DEĞİŞİM DEĞER (%) 1 HOLLANDA 130.384.433,18 199.728.567,43 % 53,18 2 ROMANYA 112.461.838,15 147.986.520,61 % 31,59 3 RUSYA FEDERASYONU 166.336.678,45 145.406.446,17 % -12,58 4 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 142.400.884,34 126.607.031,73 % -11,09 5 IRAK 114.699.082,75 120.736.134,40 % 5,26 6 ALMANYA 105.368.961,70 103.675.364,76 % -1,61 7 İTALYA 200.586.923,95 90.647.585,12 % -54,81 8 İSPANYA 94.487.210,84 84.755.210,23 % -10,30 9 BELÇİKA 63.766.906,04 80.739.457,76 % 26,62 10 FRANSA 76.627.613,07 75.373.887,08 % -1,64

2023 yılı ağustos ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler: