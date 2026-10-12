Ağustosta ciro artışı sürdü! Toplam ciro yıllık yüzde 31,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ağustos ayına ilişkin ciro endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplam ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,8 arttı.
YILLIK CİRO ARTIŞINDA HİZMET SEKTÖRÜ İLK SIRADA
Toplam cironun alt kalemleri incelendiğinde, ağustos ayında yıllık bazda tüm sektörlerde artış görüldü.
Sanayi sektörü ciro endeksi yıllık yüzde 32,6, inşaat sektörü ciro endeksi yüzde 19,2, ticaret sektörü ciro endeksi yüzde 32,5 ve hizmet sektörü ciro endeksi yüzde 33,6 yükseldi.
Böylece yıllık ciro artışında ilk sırada hizmet sektörü yer aldı. İnşaat sektörü ise yüzde 19,2 ile diğer sektörlerin gerisinde kaldı.
TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 3 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3 artış gösterdi.
Aylık değişimde ticaret sektörü yüzde 4,3 ile en yüksek artışı kaydederken sanayi sektöründe yüzde 2,2, hizmet sektöründe yüzde 2,6 artış gerçekleşti.
İnşaat sektörü ciro endeksi ise ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,7 azaldı. Böylece aylık bazda gerileme kaydeden tek sektör inşaat oldu.