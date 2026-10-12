Ağustosta ciro artışı sürdü! Toplam ciro yıllık yüzde 31,8 arttı

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 3 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3 artış gösterdi.

Aylık değişimde ticaret sektörü yüzde 4,3 ile en yüksek artışı kaydederken sanayi sektöründe yüzde 2,2, hizmet sektöründe yüzde 2,6 artış gerçekleşti.

İnşaat sektörü ciro endeksi ise ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,7 azaldı. Böylece aylık bazda gerileme kaydeden tek sektör inşaat oldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör