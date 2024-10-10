Ağustosta işsizlik yüzde 8.5’e geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayı işsizlik verilerine göre işsizlikteki gerileme ağustos ayında da sürdü. Bu dönemde işsizlik, 0.3 puan azalarak yüzde 8.5 seviyesinde gerçekleşti. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 16.5'e yükseldi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11.4 olarak tahmin edildi.Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı ise ağustosta bir önceki aya göre 78 bin kişilik artışla 32 milyon 776 bine yükseldi. İstihdam oranı da 0.1 puanlık artışla yüzde 49.7 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67.1 iken kadınlarda yüzde 32.6 olarak kayıtlara geçti. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 10 bin kişi azalarak 35 milyon 831 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0.1 puan azalışla yüzde 54.3 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72.1 iken kadınlarda yüzde 36.8 olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, ağustosta aylık bazda 0.1 saat artarak 42.7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, ağustosta aylık bazda 0.7 puan artarak yüzde 27.2 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18.2 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 18.7 olarak tahmin edildi.Söz konusu dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 16.5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 13.8, kadınlarda ise yüzde 21.4 olduğu hesaplandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise işsizlikle mücadeledeki kararlılıklarını ve istihdamı destekleyici çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi. Işıkhan, sosyal medya hesabından işgücü istatistiklerine ilişkin yaptığı paylaşımda, Orta Vadeli Programla (OVP) uyumlu şekilde istihdamda olumlu görünümün devam ettiğini belirtti. İşsizlik oranının son 16 aydır tekli hanelerde seyrettiğini ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti: "İstihdam sayımız aynı dönemde 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişi, istihdam oranı ise 0.1 puan artarak yüzde 49.7 oldu."Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Dengeli ve istikrarlı büyüme hedefimiz ile iş gücü piyasasına yönelik yapacağımız yapısal reformların katkısıyla önümüzdeki dönemde istihdamın daha da artmasını hedefliyoruz" ifadesini kullandı. Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmeyi hedeflerken, iş gücü piyasasındaki dengeleri de gözetmeye devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "İstihdamdaki artış ve işsizlik oranındaki düşüş, uygulanan ekonomi politikalarının etkinliğini ortaya koymaktadır" dedi.TicaretBakanı Ömer Bolat, ihracattaki artış ve dış ticaret dengesindeki iyileşmenin Türkiye'nin büyümesine olduğu gibi, istihdamının artışına da büyük katkı sağladığını bildirdi. Sosyal medya hesabından, ağustos ayı iş gücü istatistiklerini değerlendiren Bakan Bolat, şunları kaydetti: "İhracattaki artış ve dış ticaret dengesindeki iyileşme ülkemizin büyümesine ve istihdamına büyük katkı sağlamaktadır."