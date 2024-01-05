Aile Bakanlığı şehitlerin emanetine sahip çıkıyor! Şehit yakını ve gazilere 570 milyon liralık ‘vefa’ desteği

Türkiye eli kanlı terör örgütü PKK'nın hain saldırısı ile şehit olan 12 evladı için yas tutuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatan uğruna can veren şehitlerin emaneti ailelerinin her zaman yanında olmaya devam ediyor. Tüm şehit yakınları ile gazilerin evlerinin elektrik ve su faturasından çocuklarının eğitimlerine, ulaşım masraflarından kira bedellerine kadar sahip çıkan Bakanlık, geçen yıl 570 milyon liralık destek sağladı.



570 MİLYON LİRALIK DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2023 yılında (Kasım ayı sonuna kadar) şehit aileleri ve gaziler için yaptığı maddi destek 570 milyon lirayı buldu. Şehit yakınları ve gaziler için 45 kalemde yapılan desteklerden bazıları şöyle:

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ: Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı aracılığıyla 7.2 milyon liralık desteği, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası kapsamında 218 hak sahibine tercihleri doğrultusunda aylık ödeme yaptı.

KAMUDA İSTİHDAM: Şehitlerin birinci derece yakınlarından toplam iki kişi, gazilerin kendileri, eş veya çocuğu yoksa kardeşlerinden bir kişi istihdam ediliyor. Bu kapsamda bugüne kadar 49 bin 310 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamını sağlandı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ: Terörle mücadelede şehit düşen kamu görevlilerinin dul ve yetimleri ile yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olanlara en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden, diğerlerine mevcut aylıkları üzerinden 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödeniyor.

KREŞ-BAKIMEVİ: Şehit ve gazi çocukları kuruluşların kapasitelerinin yüzde 3 oranında özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinden ücretsiz yararlanabiliyor.

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI: Cumhurbaşkanının kararı ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakârlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek şehit olan kişilerin mirasçılarına Devlet Övünç Madalyası veriliyor.

EĞİTİM DESTEĞİ: Şehit ve gazilerin çocukları devlete ait yurtlar ile öğrenim kredilerinden öncelikle yararlandırılıyor. Ayrıca bu çocuklardan, devlete ait yurtlarda kalmaları halinde kendilerinden yurt ücreti ve depozito alınmıyor.

EV KREDİSİ: Gazilerin kendilerine, şehitlerin ise öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla faizsiz konut kredisi imkânı sunuluyor. Şehitlerin emanetlerinin ve gazilerin faizsiz konut kredisi kullanarak almış oldukları konutların hak sahipleri adına tapuya tescili tapu harcından muaf oluyor.

KİRA, ELEKTRİK, SU : Kamu görevlisi iken terörle mücadelede şehit olanların dul ve yetimleri ile gazi olanlara on yıl süre ile kira yardımı ödeniyor. Aynı şekilde şehitlerin dul ve yetim aylığı bağlanan yakınlarına ve gazilere ikamet ettikleri konutlarda elektrik faturalarına yüzde 40, su faturalarına ise yüzde 50 indirim sağlanıyor.

ULAŞIM ÜCRETLERİ: Şehitlerin anne, baba ile eş ve 25 yaşını doldurmamış çocuklarına ve aynı şekilde gazilerin kendilerine ve ailelerine yurtiçi demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarında ulaşım desteği sağlanıyor.