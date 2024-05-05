Aile Destek Merkezlerinden yaklaşık 140 bin kişi yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başta kadınlar olmak üzere vatandaşların hayatına değer katmak ve pozitif değişimler oluşturmak için çeşitli hizmetleri sunduklarını bildirdi.



"KADINLARIMIZIN POTANSİYELLERİNİ ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN HİZMETLERİMİZİ DE ÇEŞİTLENDİRİYORUZ"

Bakanlık olarak başta kadınlar olmak üzere her bir vatandaşların potansiyeline güvendiklerini kaydeden Bakan Göktaş, "Sosyal kalkınma ve toplumsal adaleti tam anlamıyla gerçekleştirmek, ancak kadınlar hayatın her alanında güçlü olursa mümkün. Kadınlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmak için hizmetlerimizi de çeşitlendiriyoruz" diye konuştu.

Aile Destek Merkezlerinin 2012 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini kaydeden Bakan Göktaş, "ADEM'lerimizde kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak kurs ve eğitimler veriyoruz. ADEM'lerde yapılan her çalışmanın kadınların güçlenmesinde fark oluşturacağına inanıyoruz. Kadınlarımızın ekonomik hayatın içerisinde daha çok yer almasını hedefliyoruz" dedi.