SON DAKİKA: Bakan Göktaş açıkladı! Bugün hesaplara yatıyor: İhtiyaç sahibi ailelere 4,1 milyar TL ödenecek!

DEVLET İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN YANINDA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 56,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi. Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.