Aile Destek Programı ödemeleri hesaplarda

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere sağladığı Aile Destek Programı kapsamında ödemeler hesaplara aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4.3 milyar lira ödeme yapacaklarını duyurdu. Türkiye Aile Destek Programı'nın bir yıl daha süreceğini belirten Göktaş, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 39.3 milyar lirayı aştığını belirtti. Programdan 3.7 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850 lira-1.250 lira arasında destek verdiklerini ifade eden Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 3.3 milyar lira aile desteği, 1 milyar lira de çocuk desteği olmak üzere toplam 4,3 milyar lira ödeme yapacağız" dedi. Göktaş, Ekim 2022'de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin programa eklendiğini hatırlatan Göktaş, "Çocuk desteği kapsamında hanelerimize aylık 350 lira- 650 lira tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize aylık 110 -221 lira arasında ödeme yapıyoruz" dedi.