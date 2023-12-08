Aile Destek Programı ödemeleri hesaplarda

AİLEve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere sağladığı 4 milyar liralık ödemeyi hesaplara aktardı. İhtiyaç sahibi her bireyin elinden tutan Bakanlık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar 60.3 milyar lira destekleme yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz" dedi. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız" diye konuştu.