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Giriş Tarihi: 4.7.2022 13:39

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 450 TL ve 600 TL Aile Destek Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 450 TL ve 600 TL Aile Destek Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi aileler için yapılacak yardım programıyla ilgili başvurular e-Devlet ekranı üzerinden alınmaya devam ederken “Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?” şeklindeki sorulara da yanıt arıyor. Yapılan duyuruya göre; 450 TL ve 600 TL aralığında yardım yapılacağı kaydedilmişti. İlk ödemelerin Temmuz ayında yapılacağı duyurulmuştu. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet aracılığı ile alınıyor. Hiçbir sosyal yardım desteğinden faydalanmayan vatandaşlara devlet tarafından sağlanacak olan bu yardımla ilgili şartlar, tarihler ve diğer tüm detaylar geçtiğimiz aylarda netleşmişti. Konuyla ilgili olarak "Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları Temmuz ayıyla beraber gündeme taşındı. İşte Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve başvuru sonuçları gibi merak edilen tüm bu detaylar...

Türkiye Aile Destek Programı'nın detayları belli oldu. Devletin verdiği aile desteği ile ilgili merak edilen soruların yanıtları şöyle:

DESTEKTEN KİMLER FAYDALANACAK?

İhtiyaç sahibi herkes destekten yaralanacak. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da destekten faydalanacak.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular e devlet üzerinden alınacak. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına(SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu yapabilecek.

DESTEK KAÇ KEZ VERİLECEK?

Destek 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek.

DESTEK MİKTARI NE KADAR?

Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak.

İLK DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Türkiye Aile Destek Programı ilk destek ödemesi Kurban Bayramı öncesi verilecek.

VEFAT YARDIMI ALACAKLAR

Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez vefat yardımı uygulaması başlatıldı. 15 Nisan 2022 ve sonrasında vefat eden yakınlar için 750 TL nakdi destek verilecek.

Başvuru sonucu ödemeler 1 ay içerisinde yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız belediyelerden her hafta vefat listesini alıyor. Öte yandan vatandaşlar ayrıca Ölüm Belgesi ile de bizzat başvurabiliyor.

EVDE BAKIM YARDIMI ALANLARA DA ELEKTRİK DESTEĞİ

Aile destek programı ile gelir dağılımı eşitliğini sağlamak için sosyo-ekonomik durumu zayıf olan 4 milyon haneye destek verilecek. Hükümet bu destek programı dışında ihtiyaç sahiplerine çeşitli destekler veriyor. Elektrikten doğalgaza 50 kalemde ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor. 2021'de 97,8 milyar TL sosyal destek verildi.

Cihaza bağımlı yaşayan hastalara da elektrik tüketim desteği veriliyor. Bu destekten Kronik hastalık nedeniyle elektrikli tıbbi cihaz kullanan ihtiyaç sahipleri faydalanabilir. Yeni yapılan düzenleme ile kapsam ciddi şekilde genişletildi. Eskiden Evde Bakım Yardımı alanlar bu destekten faydalanamıyordu. Bu da kapsamı çok kısıtlı hale getiriyordu.

Artık Evde Bakım Yardımı alan engelliler de bu destekten faydalanabilecek. Yeni uygulama ile ihtiyaç sahibi, cihaza bağımlı hasta vatandaşlara Elektrik Tüketim Desteği yüzde 100 artırımlı olarak veriliyor. Cihaza bağımlı kronik hasta ihtiyaç sahiplerine hanedeki kişi sayısına göre 216 TL yerine 432 TL'ye kadar elektrik tüketim desteği sağlanıyor.

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Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 450 TL ve 600 TL Aile Destek Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?
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