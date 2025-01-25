Aile ve Gençlik Fonu’na 36 bin çift başvurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Aile Yılı" dolayısıyla Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ile yaygınlaştırılması müjdesini verdiği fona 13 Ocak'tan bugüne 20 bin 933 çiftin başvurduğu bildirildi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda gazetecilerle buluşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Proje kapsamında bugüne kadar 5 bin 653 çiftimize yaklaşık 848 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirerek kurduklyarı yeni yuvalarına katkıda bulunduk" dedi.

81 İLDEN YÜKSEK İLGİ VAR

Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun Kasım 2023'te kurulduğunu hatırlatarak, "Bu kapsamda Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'ni Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 5 ilimizde pilot olarak başlatmıştık. Doğurganlık oranları en düşük olan Zonguldak, Karabük ve Bartın ile Osmaniye'yi de dahil ederek proje alanını genişlettik. Her gittiğimiz ilde gençlerimizin, 'Bu çalışmayı ne zaman yaygınlaştıracaksınız' sorularıyla karşılaşıyorduk. Çalışmayı başlattığımız illerdeki gençlerimizden ayrıca ilgi görüyorduk. Fona ciddi bir teveccüh var." 81 ilde evlenecek gençlerin kredi desteğine başvuruda bulunduğunu söyleyen Göktaş, "Müjdenin açıklandığı 13 Ocak'tan itibaren de başvuruları almaya başladık. Bu tarihten sonra yapılan 20 bin 933 başvuru olmak üzere, bugün itibarıyla Türkiye geneli başvuru sayısı 35 bin 802 oldu" dedi.

KREŞLER YAYGINLAŞTIRILACAK

Gençler 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteğinden faydalanmak için e-devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olan gençler fondan yararlanabiliyor. Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmayan, son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2.3 katından fazla olmayan gençler başvuruda bulunabiliyor. Resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kala başvurulması gerekiyor. Göktaş, iş ve aile hayatı arasındaki uyumu güçlendirmek adına kreşlerin yaygınlaştırılmasını sağlayacaklarını belirtti. SABAH