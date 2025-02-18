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Giriş Tarihi: 18.2.2025 10:55

Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran çift sayısı belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran çift sayısı belli oldu.

AA
Aile ve Gençlik Fonu’na başvuran çift sayısı belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'na 15 Şubat 2024'ten bugüne 56 bin 256 çiftin başvurduğu ifade edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla geçen yıl Aile ve Gençlik Fonu kuruldu.

Fona ilk başvurular, 15 Şubat 2024 itibarıyla, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerdeki çiftlerden alınmaya başladı. Söz konusu fon kapsamında aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor.

Başvuruların, "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresi üzerinden alınmaya devam ettiği Aile ve Gençlik Fonu'na, 14 Şubat'ta bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan, "Seviyorsan git evlen bence" paylaşımının ardından başvurular arttı.

Haftanın en yüksek başvuru sayısına ulaşılan fona bugün itibarıyla Türkiye genelinde toplam başvuru sayısı 56 bin 256 oldu.

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Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran çift sayısı belli oldu
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