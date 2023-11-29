Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde ’Bilim Kurulu’ kuruldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın faaliyet ve çalışma alanları için 16 üniversiteden 10 rektör ve 20 akademisyenin katılımı ile oluşturulan Bilim Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kurul ile bakanlığımızın çalışma alanlarına ilişkin veri temelli, bilimsel ve bütüncül bir perspektifle daha güçlü politikaların hayata geçirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet ve çalışma alanları için oluşturulan Bilim Kurulu'nun ilk toplantısına Bakan Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Bakan Göktaş, Bakanlık olarak politikalarında, bilimsel çalışmaları her zaman en önemli rehber olarak gördüklerini ifade ederek, "Bu anlayış, sosyal politikalarımızın etkinliğini artıran bir yaklaşımdır. Çünkü biliyoruz ki, veri temelli sosyal politikalar, toplumun ihtiyaçlarını daha doğru tanımamızı ve gidermemizi sağlar. Bilimsel çalışmalar, sosyal politika geliştirme anlamında önemli bir kriter. Geliştirdiğimiz politikaların çıktılarını bilimsel çalışmalara zemin olacak şekilde doküman haline getiriyor, yayınlıyoruz. Böylelikle elde edilen çıktılar, kurumsal hafızamızda yer ediniyor. Hem mevcut uygulamalarımızın etkinliğini artırıyor, hem de gelecekteki politikalarımız için sağlam bir zemin oluşturuyoruz" diye konuştu.