Ailelerin iş, ev, okul üçgeni bozulmuyor

Getir ile Veri Enstitüsü'nün bin 320 katılımcı ile gerçekleştirdiği "Market Alışverişi ve Zaman Algısı Araştırması", tüketicilerin alışveriş yaparken sadece ürün fiyatını değil harcadıkları zamanı, ulaşım maliyetini ve fiziksel eforu da hesaba kattığını ortaya koydu. Araştırmaya göre haftalık veya daha kapsamlı market alışverişi, liste hazırlığından ürünlerin eve yerleştirilmesine kadar ortalama 111 dakika sürüyor. Çocuklarla yapılan alışverişte bu süre 181 dakikaya çıkıyor. Alışverişin haftada bir tekrarlandığı varsayıldığında 111 dakika, yılda en az 96 saate, yani tam 4 güne ulaşıyor. Katılımcıların bildirdiği ortalama 249 TL'lik gidiş-geliş maliyeti de aynı sıklıkta tekrarlandığında yıllık 12 bin 950 TL ulaşım giderine çıkıyor. Katılımcıların yüzde 47'si yapay zekânın daha iyi fiyat veya kampanya bulmasını, yüzde 37'si ihtiyaca uygun öneriler sunmasını, yüzde 29'u ise zaman kazandırmasını bekliyor. Yüzde 40 ise kararın kullanıcıda kalmasını önemsiyor. Yapay zekâ destekli özelliklerde bütçeye uygun alternatif ürün sunulması yüzde 44 ile ilk sırada yer alıyor. Bunu yüzde 36 ile sepete uygun kampanya veya ürün önerisi, yüzde 30 ile unutulan ürünlerin hatırlatılması izliyor.

1.5-3 SAATLİK SÜRE KALIYOR

Getir CEO'su Batuhan Gültakan, markanın kullanıcı nezdinde oluşturduğu güvenin arkasında teknolojik altyapının ötesinde insani bir bağ yattığını belirterek, mahalle bakkalından ekmek isterken hissedilen güven ve samimiyeti kuryelerin güler yüzlü hizmetiyle sunduklarını vurguladı. Bireylerin günlük yaşam koşturmacasında kurmaya çalıştığı "ev-iş-okul" üçgenine değinen Gültakan, Getir'in sunduğu değeri şu sözlerle ifade etti: "Bizim Getir'de yaptığımız, o üçgene bir de 'Markete yakın mıyız, alışverişe nereye gideceğiz?' sorusunu ekleyip üçgeni kare yapmamak. Onu üçgen şeklinde tutmak ki insan bir daha fiziksel eforla uğraşmasın. Veriyi kullanarak talebin yoğunlaştığı noktalara depolarımızı açıyor, 63 şehirde ve büyükşehirlerde nüfusun yüzde 95'ini kapsayarak verdiğimiz zamanlama sözünü tutuyoruz. Asıl amacımız haftalık 1.5 ila 3 saati bulan alışveriş süresini kullanıcıya geri vererek sevdiklerine, çocuklarına ve kendine ayıracağı vakti büyütmek." Market alışverişine ayrılan süre yarıya insin denildiğinde katılımcıların yüzde 26'sı kazanılan zamanı dinlenmek veya uyumak için kullanacağını belirtiyor. Yüzde 19 sevdikleriyle vakit geçirmeyi, yüzde 18 ise kendine ve kişisel bakıma zaman ayırmayı tercih ediyor. Katılımcıların yüzde 47'si markete gitmeden önce evdeki eksikleri, yüzde 43'ü fiyat, kampanya ve indirimleri kontrol ediyor. Yine yüzde 43'lük bir kesim evdekilerin ihtiyaçlarını soruyor. Yoğun yaşam temposunda alışveriş listesi hazırlayanların oranı yüzde 37'ye çıkıyor. Getir, bu planlama sürecine "Alışveriş Listem", "Hazır Sepet" ve kişiselleştirilmiş kampanya ve öneriler gibi özelliklerle yanıt veriyor. Şirket, bu uygulamalarla ürün arama, karşılaştırma ve sepet oluşturma süresini azaltmayı, son kararı ise kullanıcıda bırakmayı hedefliyor.