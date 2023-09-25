AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi kuruldu

"MERKEZİMİZE HEM WEB HEM DE MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN ULAŞILABİLİYOR"

Bakan Göktaş, Aile Çocuk dergisini, işitme ve görme engelli çocuklar için web ortamında gerekli düzenlemeleri yaparak erişime açtıklarını belirtti.

Türk işaret dilini öğrenmek ve geliştirmek isteyenler için 2017'de yaklaşık 11 bin 500 videodan oluşan Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğünü web sayfasını yayınladıklarını dile getiren Göktaş, bugüne kadar sözlüğe 150 farklı ülkeden 4,5 milyondan fazla erişim sağlandığını ifade etti.

AİLEM Engelsiz İletişim Merkezinin, işitme engeli olan veya olmayan bütün vatandaşların birbirini duyup anlaşabileceği çok özel imkanlar sunduğunu aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

"Merkezimiz Türk işaret dilini kullanan herkes için ortak bir iletişim merkezi haline dönüşüyor. İletişim merkezimize hem web hem de mobil uygulama üzerinden ulaşılabiliyor. Tek tuşla Türk İşaret Dili Tercümanlarına ulaşılabiliyor. Merkezimizde öncelikle işitme engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları bilgilere erişimi sağlanmakta. Aynı zamanda işitme engeli olan vatandaşların tercüman eşliğinde, diledikleri kişilerle konferans şeklinde görüşmeleri de mümkün. Örneğin çocuğunun öğretmenine ulaşmak isteyen bir veli, müdürü ile görüşmek isteyen bir çalışan veya iş başvurusunda bulunmak isteyen işitme engelli bir vatandaşımız merkezimizi arayarak görüntülü olarak çeviri hizmeti alabilecektir. Böylelikle işitme engelli vatandaşlarımız toplumsal hayata tam ve etkin bir şekilde katılacaktır."

Göktaş, Engelsiz İletişim Merkezinin insanların arasında sağlam bir köprü kuracağına işaret etti.

İşitme engelli velisi olan bir öğretmen, işitme kaybı hastası olan bir doktorun da tercümanlardan destek alabileceğini belirten Göktaş, AİLEM Engelsiz İletişim Merkezinin vatandaşlar arasındaki iletişimi ve teması güçlendireceğine inandığını vurguladı.

Bakan Göktaş konuşmasının ardından AİLEM Engelsiz İletişim Merkezine canlı bağlanarak, sistemin nasıl işlediğini uygulamalı olarak gösterdi.