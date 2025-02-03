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Giriş Tarihi: 3.2.2025 15:38 Son Güncelleme: 3.2.2025 15:40

Ajet 2025'e hızlı girdi: Zamanında varış ve kalkış performansı belli oldu

Türk Hava Yolları'na ait havayolu şirketi Ajet, 2025 yılına yüksek performansla girdi. Ajet'in Ocak 2025 zamanında varış ve kalkış performansına yönelik verileri belli oldu.

Ajet 2025’e hızlı girdi: Zamanında varış ve kalkış performansı belli oldu

Sık sık indirimli uçak bileti kampanyaları düzenleyen Türk Hava Yolları'na ait havayolu şirketi Ajet, başarılarına yenilenilerini eklemeye devam ediyor. Ajet'ten yapılan açıklamaya göre, Ocak 2025'te "zamanında kalkış performansı" yüzde 83,9; "zamanında varış performansı" ise yüzde 84,5 olarak gerçekleşti.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Türkiye'nin genç havayolu markası AJet olarak "zamanında kalkış/varış" performanslarımızla yılın ilk ayına da güzel bir başlangıç yaptık. Ocak 2025'te AJet'in "zamanında kalkış performansı" yüzde 83,9; "zamanında varış performansı" ise yüzde 84,5 olarak gerçekleşti. AJet bir kez daha Eurocontrol bölgesinin üzerinde bir operasyonel başarı ortaya koydu. Misafirlerimizin seyahat konforunu artırmak ve çıtayı daha yükseğe çıkarmak için özveriyle çalışmaya devam ediyoruz.

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Ajet 2025'e hızlı girdi: Zamanında varış ve kalkış performansı belli oldu
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