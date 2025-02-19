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Giriş Tarihi: 19.2.2025 16:26 Son Güncelleme: 19.2.2025 16:29

AJet bazı seferlerini iptal etti

AJet, İstanbul'da etkili olan ve 3 gün sürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle yarın ve cuma gününe ek olarak 22 Şubat'taki bazı seferlerin de iptal edildiğini duyurdu.

AA
AJet bazı seferlerini iptal etti

AJet, İstanbul'da etkili olan ve 3 gün sürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

AJet'ten yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) bugün aldığı, İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşların iptal edilmesi kararına istinaden, yarın ve cuma günkü seferlere ek olarak 22 Şubat Cumartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşların iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu tarihlerde seyahat edecek yolcuların uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiyi "ajet.com" ve şirketin mobil uygulamasındaki uçuş sorgulama bölümünden kontrol etmeleri istendi.

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AJet bazı seferlerini iptal etti
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