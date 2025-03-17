AJet, İstanbul- St. Petersburg hattını açtı

Havayolu şirketi, tarihi ve kültürel dokusuyla Rusya'nın kültür başkenti olarak anılan St. Petersburg'u uçuş ağına ekledi. AJet'in İstanbul'dan St. Petersburg'a ilk seferi öncesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, AJet yöneticileri ve Sabiha Gökçen Havalimanı üst yönetimi katıldı.

KÜLTÜREL BAĞLARI GÜÇLENDİRECEK

3 saat 50 dakika süren ilk uçuşun ardından AJet yolcularını taşıyan uçak, St. Petersburg Pulkovo Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Pulkovo Havalimanı'nda yapılan karşılama törenine; Türkiye Cumhuriyeti St. Petersburg Başkonsolosu Özgün Talu, Pulkovo Havalimanı Genel Müdürü Leonid Sergeev, AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, Türk basınının önemli temsilcileri ile AJet ve havalimanı yöneticileri katıldı.

Tarih boyunca sanatın, ticaretin ve kültürün merkezi olmuş iki büyük şehir arasındaki yeni hat, sadece bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda kültürel, ticari ve turistik bağları güçlendiren önemli bir köprü olacak.

"TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDAKİ BEŞERİ İLİŞKİLER GELİŞECEK"

Törende konuşma yapan St. Petersburg Başkonsolosu Özgün Talu, St. Petersburg hattının açılmasının sağlayacağı katkılara dikkat çekerek, İstanbul-St. Petersburg seferlerinin başlamasıyla Türkiye ile Rusya arasındaki beşeri ilişkilerin gelişeceğini belirtti.

İstanbul-St. Petersburg seferleri her gün olacak AJet'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile St. Petersburg Pulkovo Havalimanı arasındaki direkt seferleri mart ayında haftada 4 gün olacak. Yaz tarifesinin başladığı, nisan ayı başından itibaren ise her gün karşılıklı sefer olarak düzenlenecek.