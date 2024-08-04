AJet Kahire uçuşlarına başladı

2 Ağustos 2024 itibarıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Mısır'ın başkenti Kahire'ye uçuşlarına başlayan AJet, buraya haftada 5 sefer düzenleyecek.

Şirket, böylece her yıl binlerce ziyaretçiyi İstanbul-Kahire güzergahında uçurarak, her iki ülkenin turizm ve ticaret hacimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kahire, ziyaretçileriyle binlerce yıllık geçmişini, sanatını, kültürünü ve mimarisini paylaşıyor. Tarihi ve doğal güzellikleri, piramitleri ve hala çözülemeyen gizemleriyle pek çok yerli ve yabancı gezginin ilgisini çekiyor.

AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 40. yurt dışı noktası olan Kahire'ye uçuşlarının başlamasıyla söz konusu havalimanından 25 ülkede toplam 72 destinasyona ulaşmış oluyor.

Hat açılışına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, "AJet olarak, genişleyen uçuş ağımıza Kahire'yi eklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen yolcularımız, AJet ile bu tarihi şehre seyahat edebilecekler. Yakın gelecekte yine Mısır'da açacağımız yeni destinasyonlar ve ek frekanslarla daha fazla misafirimizi uçuşlarımızda ağırlayacağız." dedi.

Kahire'nin AJet olarak yurt dışında açtıkları ikinci destinasyon olduğunu bildiren Sarp, Mısır'ın kendileri için önemli bir nokta olduğunu belirtti. Sarp, ekim ayında da Hurghada ve Şarm El-Şeyh hatlarını açarak Mısır'daki destinasyon sayısını 3'e çıkaracaklarını bildirdi.

Mısır'dan Türkiye'ye turist sayısının artmasına katkı sağlayacaklarını aktaran Sarp, bu şekilde iki ülke arasındaki turizm ve ticaretin geliştirilmesinde köprü görevi göreceklerini söyledi. Şu anda 33 ülkeye uçtuklarını dile getiren Sarp, uçuş ağlarını 51 ülkeye çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sarp, filo yaşlarının 9'larda olduğunu, gelecek olan yeni nesil uçaklarla birlikte filo yaşlarının düşeceğini dile getirerek, "Önümüzdeki sene sonuna doğru yeni gelen uçaklarla birlikte uçaklarda internet hizmetimiz olacak. Ekim ayında tamamen dijitalleşmeyi planlıyoruz." dedi.

Geçen sene temmuz ayında yüzde 53 olan zamanında kalkış oranlarının yüzde 61 seviyelerine ulaştığını söyleyen Sarp, Avrupa'daki zamanında kalkış oranlarında düşüş olmaması durumunda AJet'in de zamanında kalkış oranlarının yüzde 61 değil, yüzde 70 seviyelerine çıkabileceğini dile getirdi.

Avrupa hava sahasının çok dar olduğunu, burada trafiğin geçen seneye göre yüzde 14 arttığını, hava olaylarının da buna eklendiği kaydeden Sarp, uçakların emniyetli bir şekilde takibi ve operasyonun yapılabilmesi için uçakların belli bir sıralama içine girdiğini ve bunun da uzun beklemelere neden olduğunu bildirdi.

"ANKARA'DA ZAMANINDA KALKIŞ ORANIMIZ YÜZDE 75 SEVİYELERİNDE"

Sarp, havacılıkta zaten sıfır rötar olmadığını, en iyi aylarda zamanında kalkış oranlarının yüzde 80-81'lerde olduğunu belirterek, Ankara'da zamanında kalkış oranlarının şu anda yüzde 75 seviyelerinde olduğunu kaydetti.

Artık rötar konusunu gündemlerinden çıkardıklarını dile getiren Sarp, "Bundan sonra yolcularımızın nasıl daha konforlu seyahat etmelerini gerçekleştirebiliriz. Onlara hangi imkanlar sunabiliriz. Bunlara çalışıyoruz." dedi.

Öğrencilerle ilgili projeleri olduğunu ifade eden Sarp, onlara ekonomik seyahatler yapabilmeleri için imkanlar sağlamayı planladıklarını bildirdi. Lise ve üniversite öğrencilerinin daha ekonomik ve hızlı seyahat edebilmeleri için çalışmaları olduğunu kaydeden Sarp, "Biz sadece işin ticaret boyutunu değil aynı zamanda bu topraklara değer katan vatandaşlarımıza nasıl değer katarız onun hesabını yapıyoruz" diye konuştu.

Sarp, bundan sonra sosyal sorumluluk projelerine konsantre olmayı düşündüklerini aktardı.

Türk Hava Yollarından (THY) sonra Türkiye'deki en büyük hava yolu olmayı hedeflediklerini vurgulayan Sarp, "Bundan sonra AJet rötarlarla anılmayacak ve bu topraklara kattığı değerlerle gündeme gelecek." ifadelerini kullandı.