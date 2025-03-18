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Giriş Tarihi: 18.3.2025 10:34 Son Güncelleme: 18.3.2025 10:42

AJet uçak bileti kampanyası: 19 Euro'ya yurt dışı bileti

AJet yeni ucuz uçak bileti kampanyasını duyurdu. Yurt içi ve yurt dışında açtığı destinasyonlarla uçuş ağını genişleten AJet, yaz sezonu için Türkiye çıkışlı ve varışlı biletler 19 Euro/dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu.

DHA
AJet uçak bileti kampanyası: 19 Euro’ya yurt dışı bileti

AJet, uçuşa ağını genişletirken zaman zaman yaptığı ucuz uçak bileti kampanyaları ile milyonları uçuruyor. AJet, yaz sezonu için Türkiye çıkışlı ve varışlı biletler 19 Euro/dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu.

İNDİRİMLİ BİLETLER NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

AJet'in yurt dışı kampanyası, Roma'dan Londra'ya, Berlin'den Paris'e, Saraybosna'dan Bakü ve Tiflis'e uzanan destinasyonlarda yaz seyahatini şimdiden planlama fırsatı sunuyor. Kampanya ile; 18 – 19 Mart tarihlerinde satışa çıkarılan ve 16 ülkeyi kapsayan indirimli biletler, 1 Mayıs – 19 Haziran tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

KAÇ BİLET SATIŞA SUNULDU?

Misafirlerine erişilebilir fiyatlar sunan AJet, kampanya kapsamında 19 Euro/dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla 27 bin 500 indirimli bileti satışa çıkardı. Türkiye çıkışlı ve varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanya ile satışa sunulan indirimli 'basic' biletler; yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

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AJet uçak bileti kampanyası: 19 Euro'ya yurt dışı bileti
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