AJet, yolcu memnuniyetini önceliklendiren yaklaşımı ve uygun fiyat politikası ile havacılık sektörü organizasyonlarından Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX- The Airline Passenger Experience Association) tarafından ödüllendirildi.

Dünyanın dört bir yanından yolcuların 1 milyondan fazla uçuş için yaptığı bağımsız değerlendirmeler sonucu verilen ödüllerde; AJet, 'Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu' ödülüne hak kazandı.

Ödül, Singapur'da APEX FTE Expo 2026 fuarında yapılan törenle, APEX/FTE/IFSA CEO'su Dr. Joe Leader tarafından AJet Ürün ve Müşteri Deneyimi Müdürü Emre Devrim'e takdim edildi. AJet'in, 31 Mart 2024 tarihindeki kuruluşundan bu yana üç APEX 'Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu' ödülü aldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör