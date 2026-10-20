AJet, yazın Dalaman’dan Almanya’nın 5 kentine sefer düzenleyecek

AJet, Dalaman'dan Almanya'nın 5 kentine, Bodrum'dan ise Almanya'nın 3 kentine direkt seferler başlatıyor. Haftada toplam 16 karşılıklı seferle Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarını Almanya'ya bağlayacak olan havayolu şirketi, bölgenin uluslararası erişilebilirliğini artırarak turizme katkı sağlamayı hedefliyor.

Şirket, 2027 yaz tarifesi kapsamında Dalaman Havalimanı'ndan Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Hannover ve Münih'e haftada iki gün karşılıklı sefer düzenleyecek. Bodrum'dan ise Düsseldorf, Frankfurt ve Stuttgart'a haftada iki gün karşılıklı uçuş yapacak.

Haftada 16 direkt seferle, Almanya'dan Türkiye'nin gözde turizm bölgelerine hava köprüsü kurulacak. Almanya'nın kentlerine direkt seferler Dalaman Havalimanı'ndan Nisan 2027 itibarıyla, Milas/Bodrum Havalimanı'ndan ise Temmuz 2027 itibarıyla başlayacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör