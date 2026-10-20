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Giriş Tarihi: 20.10.2026 15:37 Son Güncelleme: 20.10.2026 15:38

AJet, yazın Dalaman’dan Almanya’nın 5 kentine sefer düzenleyecek

Yaz sezonunda Milas/Bodrum Havalimanı’ndan dış hat seferleri düzenleyen AJet, 2027 yılı yaz sezonun Dalaman Havalimanı’ndan Almanya’nın 5 kentine sefer düzenleyeceğini açıkladı.

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DHA
AJet, yazın Dalaman’dan Almanya’nın 5 kentine sefer düzenleyecek
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AJet, Dalaman'dan Almanya'nın 5 kentine, Bodrum'dan ise Almanya'nın 3 kentine direkt seferler başlatıyor. Haftada toplam 16 karşılıklı seferle Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarını Almanya'ya bağlayacak olan havayolu şirketi, bölgenin uluslararası erişilebilirliğini artırarak turizme katkı sağlamayı hedefliyor.

Şirket, 2027 yaz tarifesi kapsamında Dalaman Havalimanı'ndan Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Hannover ve Münih'e haftada iki gün karşılıklı sefer düzenleyecek. Bodrum'dan ise Düsseldorf, Frankfurt ve Stuttgart'a haftada iki gün karşılıklı uçuş yapacak.

Haftada 16 direkt seferle, Almanya'dan Türkiye'nin gözde turizm bölgelerine hava köprüsü kurulacak. Almanya'nın kentlerine direkt seferler Dalaman Havalimanı'ndan Nisan 2027 itibarıyla, Milas/Bodrum Havalimanı'ndan ise Temmuz 2027 itibarıyla başlayacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ALMANYA #FRANKFURT #MÜNİH #AJET
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AJet, yazın Dalaman’dan Almanya’nın 5 kentine sefer düzenleyecek
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