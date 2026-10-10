Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri AJet zamanında kalkış oranını % 91’e çıkardı
Giriş Tarihi: 10.10.2026

AJet zamanında kalkış oranını % 91’e çıkardı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AJet zamanında kalkış oranını % 91’e çıkardı
  • ABONE OL
AJET Genel Müdürü Kerem Sarp, yaz dönemini kapsayan 2026 yılı Haziran- Eylül arasında 11 milyona yakın yolcu taşıdıklarını ve uçuşlarda yüzde 91 zamanında kalkış oranını yakaladıklarını açıkladı. Sarp, havayolu şirketinin yaz döneminde geçirdiği başarılı performanstan dolayı Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki saha ekipleri ve paydaşlarına teşekkür ziyaretinde bulundu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sarp, "Hava trafiğinin yoğun olduğu yaz döneminde AJet olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki zamanında kalkış performansımızı yüzde 91'e taşıyarak önemli bir başarıya imza attık. Haziran- eylül döneminde 11 milyona yakın misafirimize hizmet verdik. Kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
AJet zamanında kalkış oranını % 91’e çıkardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA