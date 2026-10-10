AJet zamanında kalkış oranını % 91’e çıkardı

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AJET Genel Müdürü Kerem Sarp, yaz dönemini kapsayan 2026 yılı Haziran- Eylül arasında 11 milyona yakın yolcu taşıdıklarını ve uçuşlarda yüzde 91 zamanında kalkış oranını yakaladıklarını açıkladı. Sarp, havayolu şirketinin yaz döneminde geçirdiği başarılı performanstan dolayı Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki saha ekipleri ve paydaşlarına teşekkür ziyaretinde bulundu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sarp, "Hava trafiğinin yoğun olduğu yaz döneminde AJet olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki zamanında kalkış performansımızı yüzde 91'e taşıyarak önemli bir başarıya imza attık. Haziran- eylül döneminde 11 milyona yakın misafirimize hizmet verdik. Kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.