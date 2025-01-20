AJet’in İstanbul-Moskova hattı açılıyor

İstanbul'dan Moskova'ya Ankara aktarmalı seferler düzenleyen AJet, yeni bir hizmeti daha devreye alıyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Moskova Vnukovo Havalimanı arası direkt seferler başlıyor. Her gün düzenlenecek seferlerle, iki şehir arasındaki ulaşım kolay ve konforlu hale gelecek. İstanbul–Moskova seferlerinin, AJet'in büyüyen uluslararası uçuş ağına önemli bir katkı sağlaması beklenirken, yolcularına da avantajlı fiyatlarla seyahat etme imkanı sunacak.

AJET'İN İSTANBUL – MOSKOVA HATTI BİLETLERİ 99 DOLARDAN BAŞLIYOR

Erişilebilir fiyatlarla uçuş imkanı sağlayan AJet, İstanbul–Moskova hattı biletlerini 99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. Hem iş, hem de tatil amaçlı yolculuk yapanlar için ideal bir seçenek sunan AJet, yolcularına uygun fiyatlarla konforlu bir seyahat deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

AJET, UÇUŞ AĞINI HIZLA BÜYÜTÜYOR

İlk uçuşunu 31 Mart 2024 tarihinde AJet olarak yapmasından, bu yana yurt dışı uçuş ağına 12 yeni dış hat ekledi. Yeni yılda ilk rotasını, İstanbul-Cezayir uçuşları olarak belirleyen AJet, haftanın her günü düzenlenecek İstanbul-Moskova seferleriyle yurt dışı uçuş ağını güçlendirmeye devam ediyor.