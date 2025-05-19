AJet’ten 19 Mayıs’a özel indirimli bilet kampanyası

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, 12-27 yaş arası gençler bugün satın alabilecekleri biletlerle, 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışı tüm seferlerde yüzde 40 indirimle seyahat edebilecek.

Kampanya kapsamında 100 bin koltukla sınırlı indirimli biletler, AJet'in mobil uygulaması üzerinden bugün saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.

Kampanyadan yararlanmak için ödeme aşamasında "AJETGENC" şeklinde indirim kodunun yazılması gerekiyor.

İndirim, AJet mobil uygulamasından alınan biletlerde vergi ve harçlar hariç toplam ücret üzerinden geçerli olacak.