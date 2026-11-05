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Giriş Tarihi: 05.11.2026 12:14

AJet'ten 29 dolara indirimli bilet kampanyası

AJet, kış dönemini kapsayan kampanyada Türkiye çıkışlı biletleri, vergiler hariç 29 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu.

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AJet’ten 29 dolara indirimli bilet kampanyası
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AJet'in başlattığı yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası Münih'ten Amsterdam'a, Paris'ten Londra'ya, Taşkent'ten Cezayir'e uzanan geniş destinasyon ağında kış seyahatlerini planlama fırsatı sunuyor.

İNDİRİMLİ BİLET TARİHLERİ BELLİ OLDU

Kampanya kapsamında 100 bin indirimli koltuk yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.

İndirimli biletler, 24 Kasım 2026-4 Mart 2027 tarihleri arasındaki (11 Aralık 2026-10 Ocak 2027 tarihleri arası hariç) seyahatlerde kullanılabilecek. Türkiye çıkışlı biletler 29 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkarken, Türkiye varışlı seçili hatlarda vergiler hariç 15 avrodan başlayan fiyatlarla bilet alma fırsatı da sunulacak.

KABİN BAGAJI 9 DOLAR

AJet'in yurt dışı indirimli bilet kampanyası kapsamında satın alınan biletlerde kabin bagajı da 9 dolar olacak. Direkt uçuşlarda geçerli indirimli biletler, "ajet.com", AJet mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabilecek.

Kampanya, Amsterdam, Stokholm, Barselona, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Viyana, Zürih, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam, Halep hatlarında geçerli olacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#AJET #İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI
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