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Giriş Tarihi: 28.10.2026 11:47

AJet’ten 29 Ekim’e özel indirimli uçak bileti kampanyası

AJet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tüm yurt içi seferlerde vergiler hariç yüzde 29 indirim kampanyası başlattı.

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AA
AJet’ten 29 Ekim’e özel indirimli uçak bileti kampanyası
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AJet'ten yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 40 noktaya uçuş gerçekleştiren AJet, Cumhuriyet'in 103. yılına özel kampanya kapsamında indirimli biletleri satışa sundu.

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 28 Ekim saat 11.00 ile 29 Ekim saat 23.59 arasında yalnızca AJet mobil uygulaması üzerinden "29EKIM" kodunu kullanarak bilet satın alabilecek.

İndirimli biletler, 23 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak. Bu dönemdeki 25 Aralık 2026-3 Ocak 2027 ve 22 Ocak-7 Şubat 2027 tarihleri arasındaki uçuşlar kampanya dışında tutuldu.

"Basic" biletlerde geçerli kampanya kapsamında tüm koltuk seçimlerinde de yüzde 29 indirim uygulanacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AJET #29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI #CUMHURİYET BAYRAMI #29 EKİM
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