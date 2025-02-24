AJet’ten bagajlara elektronik takip

AJet Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Apple'ın "Find My Share Item Location (Nesne Konumunu Paylaş)" uygulamasıyla kayıp, geciken veya unutulan bagajların yeri daha çabuk tespit edilerek yolculara teslim edilecek.

Yolcular, "AirTag" veya "Find My" uyumlu ağ aksesuarlarının konumunu güvenli bir şekilde AJet ile paylaşarak bagajlarını daha kısa sürede teslim alabilecek.

Uygulamayla kayıp bagaj sürecinde yaşanan belirsizliklerin en aza indirilmesi ve AJet misafirlerinin memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Yolcular, AJet'in yeni uygulamasında bagaj konumlarını "https://ajet.com/tr/bagaj-takip" adresi üzerinden şirket ile paylaşılabilecek.