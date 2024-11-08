AJet’ten iki bilet kampanyası

AJet, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na yönelik uçuşlarda 499 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu. AJet'in açıklamasına göre, 8-10 Kasım'da alınacak avantajlı biletlerle 20 Kasım- 15 Ocak'ta İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gidilebilecek ve aynı yerlere dönüş yapılabilecek. AJet, ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirilecek uçuşlar için indirimli bilet kampanyası da başlattı. Dün satışına başlanan indirimli biletler, 31 Aralık 2024'e kadar olan uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Lefkoşa Ercan Havalimanı'na tek yön direkt uçuşlarda "basic" biletler 799 liradan satışa sunuldu.